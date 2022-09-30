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蘇貞昌：疫情來到最後階段 像隧道已看到前面光線

2022/9/30 13:09
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（中央社記者范正祥台北30日電）立委今天質詢關注，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行何時退去，行政院長蘇貞昌對此表示，疫情還在觀察，現在是最後的階段，好像隧道已經看到前面的光線。

立法院會今天對蘇貞昌施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。

民進黨立委王美惠質詢關注疫情大流行何時退去，她問，目前相關防疫規範能否進一步鬆綁，包括已經運作了2年多的中央流行疫情指揮中心記者會，10月13日以後，能否不必再那麼頻繁、幾乎每天召開，以免民眾不看記者會擔心，看了又煩惱。

蘇貞昌表示，感謝國人支持政府，指揮中心努力打拚，相對國際社會，台灣防疫做得非常好。現在疫情來到最後階段，好像一個隧道，已經看到前面的光線。

對於王美惠建議放寬防疫規範，蘇貞昌說，所有要開放的事項，以指揮中心宣告為準，疫情還在觀察，現在是最後的階段。

至於指揮中心記者會是否將持續頻繁召開，蘇貞昌說，指揮中心之所以召開記者會，是因為國人第一時間想知道疫情最新發展，以及防疫是否有什麼規範，相關做法透明、公開，這也是台灣與中國不同之處。以後疫情如果沒有那麼緊急時，指揮中心也就可以放輕鬆一些。

王美惠說，指揮中心記者會運作了快3年，非常辛苦。蘇貞昌指出，已經986天了。（編輯：翟思嘉）1110930

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