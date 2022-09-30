國民黨團指陳耀祥圖利鏡電視 不排除提出告訴

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（中央社記者劉冠廷、蘇思云台北30日電）府院高層遭質疑介入NCC審查鏡電視執照申請，國民黨立法院黨團今天表示，請NCC說明，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到底有無施壓；也不排除對NCC主委陳耀祥提出告訴，圖利鏡電視、特定人士。

NCC發言人翁柏宗表示，陳耀祥今天在立法院答覆台灣民眾黨立委賴香伶質詢時有說，並沒有施壓；發言人僅針對委員會有決議或決定事項對外說明，針對黨團對NCC個別委員提告一事，不表示意見。

33個有線電視系統申請鏡電視上架86頻位，國家通訊傳播委員會（NCC）28日決議續審，要求鏡電視補充財務規劃資料等，也轉述鏡電視意見強調並非主動想上55頻位，稱「不敢肖想到55頻位，能上架86頻位就阿彌陀佛。」

國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委費鴻泰表示，敬告NCC，鏡電視申請到執照的爭議非常多，連上架都缺乏正當性，不要說上架到55台，連到86台都沒有資格，也請NCC出來說明，蔡總統、蘇貞昌到底有無施壓，所有頻道都是人民所擁有的公共財，不是蔡總統、蘇貞昌的，更不是NCC委員可以任意決定的。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則強調，陳耀祥接受府院關說，圖利鏡電視，經過他與法律專家研究的結果，已違反貪污治罪條例中的圖利罪，奉勸陳耀祥回頭是岸，等10月5日到立法院做專案報告後，看後續發展，國民黨團不排除對陳耀祥提出告訴，圖利鏡電視、特定人士。

國民黨立法院黨團書記長李德維說，鏡電視董事長頻頻換人，現在又聽說董事會不接受現任董事長鄭優，表示董事會與管理階層有非常大的問題，再加上日前爆出的錄音檔事件，在這麼多的爭議之下，NCC的委員還能讓鏡電視移到86台嗎？請NCC委員要對歷史負責，請陳耀祥不要將自己的意志，強加諸在NCC的委員身上。（編輯：蘇志宗）1110930