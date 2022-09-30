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因應美國升息衝擊 王美花：把產業基本面顧好

2022/9/30 10:02
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（中央社記者范正祥台北30日電）美國聯準會接連升息，民眾憂心衝擊台灣實體經濟和金融面。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，經濟部的立場就是要把產業的基本面顧好。

立法院會今天進行對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。

會前，王美花接受媒體聯訪。媒體詢問美國持續升息對台灣經濟和新台幣影響，王美花表示，美國升息是為了解決通膨問題，但確實也影響各國的貨幣，包括亞洲國家。

談及美國聯邦準備理事會（Fed）升息對新台幣的衝擊，王美花說，中央銀行會從專業角度因應新台幣的走向。

她指出，對於台灣以出口為導向的經濟，經濟部的立場就是要把產業的基本面顧好，產品有利基、獨特性，才比較能抵抗這樣的發展。

王美花受訪時也提及，下半年「變數」非常多，「我們也會審慎因應」。

媒體進一步詢問，所謂「變數」是指什麼。對此，王美花說，現在的變數就是包括通膨、經濟衰退的隱憂、俄烏戰爭持續等，看起來對於全球經濟有很多干擾。

王美花說，最近情況的不確定性，確實對全球都造成一些壓力，對此都會審慎因應。（編輯：楊蘭軒）1110930

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