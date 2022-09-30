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國境解封後指揮中心退場？薛瑞元：可能沒這麼快

2022/9/30 09:50
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（中央社記者郭建伸台北30日電）外界關注，10月13日國境解封後指揮中心是否退場。衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，屆時解除入境管制，但國內疫情還沒有到低點，指揮中心還有很多事情要做，可能沒有這麼快退場。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，10月13日起入境0+7免居家隔離，開放每週入境15萬人次。立法院今天進行施政總質詢，薛瑞元在進入議場前接受媒體訪問

媒體詢問，指揮中心在10月13日後是否考慮降級或解散。薛瑞元表示，還要看整體狀況，10月13日是入境管制解除，但國內疫情還沒有到低點，指揮中心還有很多事情要做，可能沒有這麼快退場。

媒體追問，有專家認為都已經開放國門，指揮中心沒必要存在。薛瑞元表示，專家擔負的責任比較小，政府負的責任比較大，但會將專家意見作為參考。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是否從第五類法定傳染病改為第四類，薛瑞元表示，這要看國際情勢與疫情發展才能決定。

媒體也詢問，禁團令解除為何排除陸港澳遊客。薛瑞元表示，這是陸委會權責，他沒辦法回答。（編輯：楊蘭軒）1110930

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