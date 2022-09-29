賴清德：支持林佳龍就是做總統後盾肯定蘇貞昌

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚和立委余天合體造勢吸引擠爆支持民眾；副總統賴清德籲民眾支持林佳龍就是期待市政進步、願做總統蔡英文後盾及肯定行政院長蘇貞昌。

林佳龍和余天三重聯合競選總部今晚舉辦成立大會，讓三重區綜合體育館向日葵廣場擠滿支持民眾。主持人立委羅致政和蘇巧慧等人表示，現場人數超過6000人。

才歷經女兒余苑綺過世喪女之痛的余天現身時，現場響起掌聲，余天也先就身體狀況向大家報告說，他日前主動脈堵塞，但現在身體沒有問題。女兒過世了，很多人鼓勵他要放下，而他也一定要放下。

他表示，他認識侯友宜（國民黨新北市長參選人）40年，既然侯要選總統，為何還要選新北市長，1年後又要再選，浪費資源，籲大家支持林佳龍來當選。

林佳龍表示，國民黨在新北執政17年，已有很多問題浮現，侯友宜口中說好好做事，心中想的是2024，籲大家不要浪費選票。他細數各項政見並籲支持，讓新北大翻新，要有新首都的大格局。

副總統賴清德壓軸為現場氣氛掀起高潮，他首先就說明支持林佳龍的3大理由，首先就是為了新北市的進步，要求更好的市政，因為遠見及天下雜誌對各縣市的評鑑，新北市這幾年市政表現退步了。其次是肯定蘇貞昌就是支持林佳龍，從蘇貞昌這3年來表現讓人肯定，他感謝蘇貞昌的付出，肯定蘇貞昌最好的辦法就是支持林佳龍，林佳龍一定能做出像蘇貞昌的表現。

第3點理由就是呼籲大家當蔡總統的後盾，當前國際局勢複雜，台灣面對很大挑戰，蔡總統冷靜理性，秉持和平、對等、民主、對話4大原則處理兩岸關係，受到打壓也不退縮，也不願意走回過去對抗的老路，這樣政策深受國際社會肯定和信賴。

賴副總統表示，台灣人民團結堅持民主，在中國軍事演習時，各國官員議員仍紛來台表達對台灣的支持，因此，要藉這次選舉讓國際人士知道台灣人民支持民主路線，呼籲支持民進黨提名人選，來做蔡總統後盾，讓蔡總統有更好民意及力量來面對國內外挑戰，讓台灣更穩定。（編輯：張銘坤）1110929