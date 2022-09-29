行政院修法 保障少年人身自由、落實正當法律程序

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院今天說，為保障人身自由及落實少年司法的正當法律程序，院會通過少年事件處理法修正草案；行政院長蘇貞昌說，新增少年觸犯刑事法律移送少年法院的相關程序，有其必要。

行政院透過新聞稿表示，上午院會通過司法院函送的「少年事件處理法」部分條文修正草案，將由行政院與司法院會銜函請立法院審議。

蘇貞昌表示，司法院基於憲法第8條對人身自由的保障，及釋字第664號解釋對於少年健全成長的保護意旨，以及兒童權利公約關於少年司法的正當法律程序要求，新增少年觸犯刑事法律移送少年法院的相關程序，有其必要。

蘇貞昌說，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

司法院表示，「少年事件處理法」就少年案件，採全件移送原則，或稱為少年法院先議權，也就是不論何人知有少年有觸犯刑罰法律行為者，得向該管少年法院報告，並應移送少年法院處理。司法警察官、檢察官或法院在執行職務時，知少年有觸犯刑罰法律行為者，應移送少年法院依法處理。

司法院說，有關「少年事件處理法」第3條第1項第1款的事件移送少年法院前，對少年同行、搜索及扣押等強制處分程序，及執行時得否對少年使用約束工具等，就有依少年保護優先原則，因應少年事件的性質，有別於成人刑事司法程序設計的必要，因此擬具「少年事件處理法」部分條文修正草案。

司法院指出，修正要點包括，司法警察（官）得通知少年、其法定代理人、現在保護少年之人，或其他適當之人到場接受詢問。

草案明定，少年經通知無故不到場，得報請少年法院核發同行書，強制其到場。條文也明定得不經通知，逕行報請少年法院核發同行書，強制少年到場的事由；有急迫情況，得逕行同行少年到場的要件及程序。

草案中也明定，少年經同行到場或檢察官、司法警察官或司法警察發現被逕行拘提之人為少年後，應於24小時內護送到少年法院。檢察官、司法警察官或司法警察逮捕、接受或發現被逮捕之人為少年時，應於24小時內護送至少年法院。（編輯：蘇志宗）1110929