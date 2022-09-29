蘇貞昌：兩週後台灣敞開大門 迎接國際觀光客

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長蘇貞昌今天說，10月13日將再擴大國境開放，正式實施入境免居隔0＋7，每週入境人數15萬人次；台灣將敞開大門、迎接國際觀光客，請交通部想方設法吸引全世界旅客來台。至於口罩解封，指揮中心說，目前還沒討論，即使解封也會採階段性開放。

行政院上午舉行院會，會中衛生福利部報告「COVID-19疫情現況及開放準備」。行政院發言人羅秉成、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝舉行院會後記者會，由羅秉成轉述院會內容。

蘇貞昌表示，從今天起經過兩週預告期後，讓各行各業有所準備，10月13日再擴大國境開放，正式實施入境免居隔0＋7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，也取消旅行社出團禁令等措施。

蘇貞昌指出，各部會務必做好各項措施轉型調整，入境發放快篩流程、動線都要再三模擬可能狀況，若遇民眾反映問題要積極調度、改善，務必從民眾角度思考，使通關各環節順暢。

蘇貞昌說，全球經歷2年9個月疫情，超過6億人確診、600多萬人死亡，現在終於盼到曙光，迎來回歸正常生活的前一刻；兩週後台灣將敞開大門、迎接國際觀光客，請交通部想方設法，吸引全世界旅客來台旅遊。

蘇貞昌表示，上個月餐飲業營業額創歷年來次高、復甦動能已恢復到疫情前水準，國內批發零售營業額也都創歷年同期新高，工業生產指數連續31個月成長，創史上新高；外銷訂單金額也是歷年同期最高；失業率3.79%則是22年來同期最低，這些都是景氣回溫的好現象。

蘇貞昌指出，水滸傳中有一句話說「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，而鄭板橋寫的詩「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」。防疫工作就是這樣，堅持雖然辛苦，但他感到非常欣慰，希望台灣走過疫情能更美好。

王必勝報告指出，0＋7就是恢復到疫前怎麼做、那就怎麼做，用最少介入措施，讓機場恢復常態；自主防疫部分，取消居家檢疫產生的問題，週二已跟縣市政府視訊連線，會盡快提供作業指引，讓大家及早準備。

王必勝指出，防疫旅宿全數回歸一般經營，未來確診者由集中檢疫所收住；防疫車隊將持續營運，到機場排班，優先載送有症狀的入境旅客，無症狀者可搭乘大眾運輸工具。

王必勝說，國內疫情如預期且可控，次世代疫苗已開打，醫療量能、防疫物資都充足，邊境準備順利，希望如期讓邊境穩健開放，恢復國際正常交流。

外界關注，何時要放寬口罩禁令，王必勝表示，目前還沒討論到準備開放口罩的相關措施，要等疫情再穩定、確診數再下降，達到社區低度流行才會考慮實施口罩解封措施，且口罩解封也會採階段性開放，但目前沒有討論。

至於外國觀光客沒戴口罩是否開罰？王必勝說，外國人入境後要遵守國內相關規定，原則上以勸導為主，觀光團會請旅行社導遊請他們配合，原則上希望大家自主配合，不再用非常嚴格地手段來處理。

羅秉成表示，今天宣布是穩健開放邊境管理措施，國內疫情雖已趨緩，仍要遵守指揮中心相關防疫規範，不分國人、外國人；且口罩供應充足，不至於買不到，違反防疫規定者一致性平等原則，適用上不會有例外。（編輯：郭無患）1110929