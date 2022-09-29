政院修法落實營業秘密保護 蘇貞昌：符合國際潮流

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院會今天通過智慧財產案件審理法等修正草案，將觸犯營業秘密法的一審刑案，改由智慧財產及商業法院審理；行政院長蘇貞昌說，修法將可建構符合國際潮流的智慧財產訴訟制度。

行政院上午舉行院會，通過司法院函送「智慧財產及商業法院組織法」部分條文修正草案、「智慧財產案件審理法」修正草案。

行政院指出，草案明定，智慧財產及商業法院審判案件，原則以法官3人合議行之，並明定例外得由法官1人獨任審判的情形。

針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「審理計畫」、「查證」、「專家證人」、「法院徵求第三人意見」，擴大採行律師強制代理，並修訂舉證便利化、強化營業秘密訴訟資料保護等制度。

行政院表示，因應經濟部4月19日函送行政院的專利法、商標法部分條文修正草案，將專利、商標案件的救濟程序，由現行行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序的「對審制」，增訂專利或商標的複審及爭議事件程序相關規定。

行政院說，為回應外界對保護營業秘密的企盼，並落實專業及妥速審結的要求，將觸犯營業秘密法第13條之1等罪第一審刑事案件，修正由智慧財產及商業法院審理；配合國家安全法第18條第2項規定，增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密案件，第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院。

行政院發言人羅秉成在院會後記者會轉述，蘇貞昌說，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能，及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，並使智慧財產案件得以專業、妥適及迅速審理，這次修正進行制度性改革，有其必要。

蘇貞昌表示，本案送請立法院審議後，請經濟部、法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

羅秉成說，在訴訟程序中，要確保營業秘密不外洩，假設打官司過程中，對於營業秘密是否存在、內容如何等，需要透過舉證調查來呈現，另一造若洩漏出去會影響訴訟進行、提告意願。

羅秉成表示，因此營業秘密案件在智慧財產案件審理法中有特別規定，這次修法後，除提高秘密保持命令罪的刑責，並取消告訴乃論；另外，在境外違法也要受罰，以強化營業秘密保護。（編輯：蘇志宗）1110929