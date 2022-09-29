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10/13起入境0+7免居家隔離 每週人次15萬

2022/9/29 11:19（9/29 12:01 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長蘇貞昌說，今天起經過兩週預告期後，從10月13日擴大國境開放，正式實施入境免居家隔離0+7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光取消旅行社出團禁令等。

行政院上午舉行院會，會中衛生福利部報告「COVID-19疫情現況及開放準備」。行政院發言人羅秉成、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝舉行院會後記者會。

羅秉成轉述，蘇貞昌說，考量台灣各方條件，包括疫苗施打率、快篩試劑、抗病毒藥物都準備充分；經過一週觀察，疫情仍在指揮中心掌握中，未超過兩週前推估的高峰病例數，重症率也沒增加、死亡率也減少。

蘇貞昌表示，昨天他視察機場後，都已準備就緒，將繼續朝穩健開放邁進。今天起經過兩週預告期後，從10月13日再擴大國境開放，正式實施入境免居家隔離0+7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消旅行社出團禁令等措施。

蘇貞昌指出，各部會務必做好各項措施轉型調整，務必從民眾角度思考，使通關各環節順暢；地方政府要取消發送居檢通知書、取消關懷服務，防疫旅館恢復一般經營，相關措施務必讓各縣市提早了解、掌握，全國一致性實施。

蘇貞昌說，國內疫苗施打率相當高，國境擴大開放時也要增強自身免疫力，政府購買300萬劑莫德納次世代疫苗，今早最後一批已經運抵、全數到貨。（編輯：蘇龍麒）1110929

（衛福部提供）
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