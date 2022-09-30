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立院拚警械使用條例修法三讀 蘇貞昌盼快速通過

2022/9/30 10:02
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（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院今天將針對警械使用條例修法三讀，行政院長蘇貞昌今天受訪說，警察維護治安非常辛苦，希望立法院快速通過，讓警察使用警械時更發揮功能。

台南殺警案促使立法院加速討論警械使用條例修法，朝野黨團29日達成共識，明定警察人員面臨犯罪嫌疑人持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認為將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊。

此外，立法院程序委員會日前排定今天的院會議程，將警械使用條例修正草案排入院會討論事項。由於朝野黨團29日達成協商共識，預料警械使用條例今天將順利三讀修正。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到立法院今天拚警械使用條例修法三讀，保障警察開槍權益的看法。

蘇貞昌說，警察在第一線維護治安非常辛苦，甚至常會碰到不肖歹徒突然攻擊，警械使用有其必要；過去在規範上有需改進之處，因此提出修法，各方也都有相當共識，希望立法院能快速通過，讓警察使用警械時更發揮功能，行使公權力，保護人民維護社會治安。（編輯：張良知）1110930

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