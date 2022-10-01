蔡總統籲挺18歲公民權 讓台灣加入世界民主潮流

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（中央社記者游凱翔、劉冠廷台北1日電）年底縣市長選舉投票，同時進行18歲公民權修憲案複決。總統蔡英文今天出席台北國際青商總會週年慶時，呼籲大家支持並宣傳，讓台灣加入世界民主國家的潮流，讓更多青年一起決定國家的未來。

台北市國際青年商會晚上在台北萬豪酒店舉行「65週年慶典暨晚宴」，蔡總統、行政院長蘇貞昌同台出席，民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊等人依序出席，3名台北市長參選人並未同台。

蔡總統致詞表示，青商會是全世界最大的青年組織，台北青商則是全台北最大的青年組織，不僅擁有超過60年的傳承經驗並貢獻社會良多，甚至在疫情期間發揮組織力，配合防疫外更捐贈防疫物資、宣傳防疫政策，同時為台灣建立起綿密防疫網路。

蔡總統指出，台灣很快就要開放國門，是因為這兩年多來的團結防疫才能逐步恢復正常生活，感謝大家共同努力；台北青商除協助防疫，更積極帶領台灣走向世界，甚至是全球唯一舉辦過3次世界大會的分會，更締結17個國際姐妹會，大幅提升台灣在國際能見度。

蔡總統說，大家的貢獻證明青年的創意與活力能替社會帶來正面能量，更能推動國家向前邁進，她要拜託一件事，由於年底縣市長選舉將舉行18歲公民權修憲複決，呼籲大家多多支持、幫忙宣傳，讓台灣加入世界民主國家潮流，讓更多青年一起決定國家未來。

蔡總統表示，她知道青商入會年齡是18歲，相信大家一定會支持公民權，因為18歲年輕人就能替社會帶來不一樣改變，也相信18歲公民權是大家共同努力目標，再次感謝青商替社會帶來改變。

蘇貞昌致詞時說，他自民國62年加入青商，「我是行政院長、也是台北青商的會員」，並在67年擔任台北青商會長；現在仍可從頭到尾背出青商信條，因為青商相信服務人群是人生最崇高工作，所以他一輩子都在服務人群。

蘇貞昌最後表示，他在民國68年1月7日卸任會長，交接典禮那天他寫了「5年的青商生涯」一書，送給每一個青商夥伴，感謝他們的指導與支持。

蘇貞昌說，當年他在書的封底寫一句話，「青商的火炬一代傳給一代，腳步永遠不止息，我們深知薪火相傳的道理，我們深信一代一代青商人會將永不熄滅的火炬傳下去、傳得更遠、照得更亮」，今天要再次以這句話送給65歲的青商。（編輯：林克倫）1111001