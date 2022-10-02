蘇貞昌細數新竹縣補助 為周江杰站台籲選民支持

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）行政院長蘇貞昌今天到新竹縣為民進黨新竹縣長參選人周江杰站台，致詞細數行政院對新竹縣經費補助與支持，懇託新竹縣民能給周江杰機會，讓中央地方一條線，建設福利看得見。

蘇貞昌下午到新竹縣舉辦「中央地方做伙拚-民主台灣大步行」政績說明會時致詞表示，自從他擔任行政院長以來，非常重視新竹縣，且大力幫忙，包括啟動桃園到新竹的備援管線工程、今年5月也已核定石門水庫至新竹聯通管工程計畫，讓新竹不必擔心缺水。

蘇貞昌說，包括新竹縣生物醫學園區斥資新台幣139億元、2019年啟用的新竹台大分院生醫醫院竹北院區斥資67億，還有新竹縣生醫園區第2、第3生計大樓也分別在2020年與去年完工，創造1800個就業機會，都由中央大力相挺。

蘇貞昌指出，新竹縣交通部分則有國道1號五楊高架延伸至苗栗計畫，會經過新竹縣市地區，經費將由中央全額負擔。而西濱快速道路「台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段」也已核定，將連接成台灣縱向的重要快速道路。

蘇貞昌說，新竹縣財政比較困難，因此行政院近年努力在校園內實現「班班有冷氣」，共計裝了5900台冷氣，包括電費、維修費用都將由行政院負擔。另外也補助新竹縣添購1萬4000台平板電腦，以及提升偏鄉營養午餐補助等。

蘇貞昌指出，中央持續努力，但也需地方支持與協助，否則進步會很慢，例如政府推動的社會住宅，新竹縣都沒有，若地方政府能再用心一些，定能符合縣民期待。

蘇貞昌說，民進黨主席、總統蔡英文這次徵召周江杰參選新竹縣長，就是希望讓年輕人帶動新政治，期盼未來能達到「中央地方一條線，建設福利看得見」的目標，懇請縣民支持有理想、年輕有衝勁的好人才，讓新竹縣有大進步，一起拚未來。（編輯：方沛清）1111002