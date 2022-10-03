13日國境解封 蘇貞昌：隨時檢討入境觀光團防疫指引

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（中央社記者陳俊華台北3日電）行政院長蘇貞昌今天說，13日將進入國境解封的第二階段，開放觀光團出入境，為降低國際間人群流動所增疫情變化風險，請指揮中心確實落實，並隨時檢討、精進入境團體旅遊的相關指引。

蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組轉述，蘇貞昌會中指出，國內疫情目前穩定，在全體民眾配合指揮中心所訂相關防疫政策，各部會在2年多來的合作默契及因應下，疫情仍在指揮中心推估的預判趨勢及控制中；為持續增加民眾整體保護力，請指揮中心在專家會議建議下，妥適規劃並繼續宣導及鼓勵疫苗接種。

蘇貞昌表示，9月29日已調整入境管制措施，10月13日也將進入國境解封的第二階段，將開放觀光團出入境，為降低國際間人群流動所增加疫情變化風險，請指揮中心與交通部、業者持續宣導及溝通，確實落實並隨時檢討精進入境團體旅遊的相關指引。

蘇貞昌說，防疫旅宿在第二階段國境解封後，將回歸常態經營，感謝業者在疫情最艱困期間，配合政府檢疫政策，協助為國門把關，請交通部持續輔導，協助防疫旅宿業者儘速回歸常態經營，迎接國際觀光旅遊的復甦。

指揮中心在會中表示，全球疫情總體約上升5%，歐洲地區包括德、法、義等多國近期回升，北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍是全球主流株，占比約81.2%，仍需持續追蹤，並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心說，國內輕症、無症狀者為99.56%，將持續密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性，以及對疫情造成的影響。

指揮中心指出，上週入境總人數為4萬664人次，這段期間自駕旅客占3%，親友或機關團體接送31%，防疫車輛使用率達66%，防疫旅宿使用率達40%，一人一戶為60%，將隨時關注盤整防疫量能。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.7%，第2劑為87.8%，第3劑為73.3%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.7%，第4劑施打率為11%，累積施打已超過6187萬人次。目前疫苗數量非常充足，將加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：謝佳珍）1111003