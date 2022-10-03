蘇貞昌：租金補貼已入帳 今天刷簿子就能看到

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（中央社記者陳俊華台北3日電）行政院長蘇貞昌今天說，單身青年、育兒家庭等租屋族申請租金補貼，今天刷簿子就能看到；政府努力實現0到6歲國家一起養，8月起育兒津貼調漲到每月5000元，這幾天都已經入帳。

蘇貞昌透過臉書發文表示，行政院為租屋族減輕負擔，今年推出300億擴大租金補貼專案，今天開始陸續入帳，政府會自動撥款到民眾指定帳戶，並且在匯款後用簡訊通知。

蘇貞昌說，提醒民眾，政府絕對不會要求民眾前往操作ATM或要求用網址連結領取，請民眾留意其他詐騙簡訊與電話，以免上當。

蘇貞昌表示，除了租金補貼，政府也努力實現0到6歲國家一起養，8月起育兒津貼每月調漲到新台幣5000元，第二胎6000元、第三胎7000元，這幾天都已經入帳。

蘇貞昌說，行政院每年都替大家加薪、減稅、增福利，財政仍然連年有賸餘，政府會繼續減輕大家的負擔，將經濟成長與全民共享。

蘇貞昌指出，租金補貼第一梯次申請合格戶，將依審查進度在10月底前分批完成第1期款核撥；如有少數未撥款者，會在11月補撥10月、11月共2個月的租金補貼。

蘇貞昌說，第二梯次申請的民眾，則預定在12月依審查進度分批開始核撥，請尚未接獲審查結果的民眾，耐心等候，並可利用300億元中央擴大租金補貼線上申請系統確認進度。（編輯：林興盟）1111003