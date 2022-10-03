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112年防疫預算845億元創新高 指揮中心：與取消特別預算有關

2022/10/3 21:04（10/3 21:44 更新）
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衛福部疾管署明年防疫預算新台幣845億元創新高，指揮中心表示與取消特別預算有關。圖為民眾前往接種次世代疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北3日電）隨著國門逐漸開放，與病毒共存後疫情時代將至，但衛福部疾管署明年防疫預算新台幣845億元創史上新高，被外界質疑浪費公帑，指揮中心表示，預算增加與取消特別預算有關。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續， 面對防疫，一向都秉持著該用的才會去使用。明年起不會再有嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，所以需透過編列公務預算支應相關防疫需求，才會金額看起來比較多。

王必勝說，明年疫情走向無法預測，疫情會持續至何時也不得而知，「該編的還是要編」，無法要用的時候才編列，尤其疫苗、藥物等相關防疫物資都需要預算；雖然明年COVID-19疫苗如何安排施打，現在定論還言之過早，但上述相關編列都受到立法院監督，也有相關規範。

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防疫預算都是用在防治COVID-19，明年編列高達845億元，比去年增加658億元，但指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，今年防治COVID-19預算共約943億元，包含疾管署公務預算187億元及特殊預算756億元。若與今年的943億元預算相比，明年編列的845億元是變少的。

明年編列的845億元預算初步規劃，莊人祥說明，首先是疫苗相關採購費用及注射費用，台灣已與莫德納公司簽約明年度提供1500萬劑疫苗，再者是降低重症風險的口服抗病毒藥物、治療重症的瑞德西韋需持續採購，另外還有醫療院所檢驗費用、隔離治療費用、醫護人員津貼及居家隔離補償等。（編輯：郭諭儒）1111003

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