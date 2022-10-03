王必勝提7大工作重點 說明指揮中心仍有存在必要

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）隨國境逐步解封，疫情指揮中心存廢引關注，指揮中心指揮官王必勝今天說明現階段7大工作重點，包含防疫體系運作、邊境解封管理、國內防疫調整、次世代疫苗採購等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心存續將隨特別條例於明年6月底到期，王必勝今天下午在疫情記者會中表示，近日外界專注指揮中心退場時程，他特別提出7大現階段工作重點，說明指揮中心仍有存在必要性。

第一點是現行防疫體系仍須維持運作，王必勝說，正逢BA.5疫情高原期，現行的視訊看診確診及領藥、確診者解隔離機制通報等，都需要指揮中心繼續存在，以利維持上述系統繼續妥善執行。

王必勝表示，第二點是邊境解封規劃執行及後續管理，除了需要指揮中心統籌跨部會協調與運作，雖然現在沒有再出現具威脅性新變種，初步預測10月13日國門開放後，國內疫情應該不會大幅度暴增，但在邊境解封後，都需要指揮中心協助持續後續管理與疫情監測。

第三點是國內防疫政策適時調整，包含同住者居家隔離、口罩政策、確診者隔離治療、通報條件；第四點為改類評估規劃；第五點則是次世代疫苗採購及接種；第六點是傳染病防治法修訂；第七點為疫情變化下的緊急應變作為。

王必勝說，緊急授權（EUA）通過使用COVID-19藥品、疫苗還有醫材，與指揮中心開設有關連，需要調整EUA期限，與指揮中心存在與否脫鉤，將審酌未來疫情發展評估期限如何修訂，同時儘速協助有意願廠商申請藥證及醫材許可證，這將是指揮中心後續的工作重點之一，會持續往這方向努力。

媒體詢問，指揮中心需要續存，但是否規劃降級開設，王必勝表示，這也是可以考慮的方向，成立指揮中心是為了處理跨部會協調，屬於統籌單位，待COVID-19疫情穩定，走向常態化或流感化，就可以將防疫工作細節交由各部會執行。

疾管署明年防疫預算新台幣845億元創史上新高，被外界質疑浪費公帑，王必勝說，COVID-19疫情持續， 明年沒有特別預算，所以編列公務預算支應相關防疫需求，「該編的還是要編」；至於指揮中心媒體採購耗費7.9億爭議，其中8成用於1922專線，強調皆是依法適用，受立法院監督。（編輯：卞金峰）1111003