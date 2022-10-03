政院：明年防疫經費回歸公務預算 較今年減近百億

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（中央社記者陳俊華台北3日電）媒體報導指明年度防疫預算增數倍。行政院發言人羅秉成今天說，3年來防疫經費編在特別預算中，明年回歸編在一般公務預算，雖形式似有倍增，但實質上明年編列的防疫預算減少近百億元。

羅秉成透過媒體群組表示，媒體報導指明年度防疫預算較今年增加數倍，顯屬誤解。政府編列明年度防疫「公務預算」新台幣845億元，較去年編列的今年度「公務預算」的187億元，表面上似乎增加數倍，但實際上卻是「不增反減」。

羅秉成說，這是因為近3年來，防疫經費主要來源編列在8400億元的「特別預算」中，今年的防疫預算經費總共943億元，包括編列及流用「特別預算」756億元，加上一般「公務預算」187億元；而這項「特別預算」的防疫經費年底將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列。

羅秉成表示，因此將防疫支出所需經費，全部回歸編列在一般「公務預算」，這與今年編在一般「公務預算」的187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列的防疫預算，不僅無倍增的情形，反而減少近百億元，也就是今年的943億元，比明年編列的845億元還多出98億元左右。

羅秉成指出，特別預算與一般公務預算，都要經過立法院審議與監督，2年多來也因立法院對預算的支持，能讓台灣有能力在全球疫情中減少社會衝擊、經濟表現最好。至於有政治人物指稱「防疫預算暴增，是為選舉綁樁」，實為扭曲事實的言論，請勿以訛傳訛。

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羅秉成表示，未來雖將逐漸走向正常生活，但各項防疫工作仍有必要持續，如採購各種抗病毒藥物、倉儲管理及物流等273億元，撥充疫苗基金辦理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購及相關接種作業256億元、隔離治療費用160億元，檢驗診斷（PCR）經費77億元，以及居家隔離補償及負壓隔離病房醫護人員津貼等62億元等。

羅秉成強調，未來全球疫情雖然可望明朗，但政府仍須為各項防疫工作做好準備。（編輯：林興盟）1111003