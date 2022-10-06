估6千境外生適用0+7新制 教育部：學校負擔減輕

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（中央社記者陳至中台北6日電）10月13日起境外生入境適用「0+7」新制，取消入境專案管制，教育部估計約6000境外生適用。由學校掌握學生入境後的動態，不用時刻緊盯、半夜還得回報，預估學校負擔可望減輕。

教育部今天在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，10月13日起境外生入境適用「0+7」新制，7天自主防疫期間如果沒有症狀，且持2日內快篩陰性證明，可外出及入班上課。

入境專案管制將取消，且各機場、港口都開放入境。原先教育部在桃園機場協助各校接機、學生報到、安排搭乘防疫車隊的「桃機小組」，改為設置櫃台，負責處理緊急事件及提供諮詢，回歸由各校掌握入境情形。

教育部主任秘書廖興國在記者會後接受媒體聯訪指出，目前已有約2萬名境外生入境，預估到明年1月，還有約6000名境外生會入境，其中學位生約2000人，其餘是非學位生（如華語生）。

部分大學擔心取消「桃機小組」後，改回各校派人協助，將加重行政人員負擔。教育部高教司科長賴冠瑋解釋，「桃機小組」的工作主要是進到機場管制區，協助學生買SIM卡、登入電子圍籬系統等，10月13日起這些措施都會取消，因此不再需要專人協助。

賴冠瑋表示，10月13日起回歸由各校掌握境外生動態，但不必像過去一樣，須一一回報學生搭上防疫車隊、抵達檢疫場所等，常要忙到半夜、凌晨。未來可在隔天中午12時上線填報，對學校來說，負擔應有減輕。

廖興國也表示，境外生入境後如果聯繫不上所屬學校人員，或有緊急狀況，仍可向教育部設在桃園機場的櫃台求助。（編輯：陳清芳）1111006