境外生0+7配套 自主防疫無症狀快篩陰可到校上課

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（中央社記者陳至中台北6日電）指揮中心將說明境外生適用「0+7」的配套措施，根據教育部上午與大學防疫長說明的方案，將取消入境專案管制，境外生在自主防疫期間如果沒有症狀，且持2日內快篩陰性證明，可外出及入班上課。

行政院長蘇貞昌日前宣布10月13日起實施入境「0+7」新制，教育部今天上午邀集大學防疫長討論境外生配套措施，後續將由中央流行疫情指揮中心正式公告。

根據會議資料，教育部預計10月13日起取消入境專案管制，境外生憑入學通知單辦理簽證或入出境許可，不再須教育部核定名冊。且各機場、港口都開放入境，但如果是在桃園機場以外入境，學校須安排接送，並由專人與境外生保持聯繫。

原先教育部在桃園機場協助各校接機、學生報到、安排搭乘防疫車隊的「桃機小組」，改為設置櫃台，負責處理緊急事件及提供諮詢，回歸由各校掌握入境情形。

現行境外生入境是3天居家檢疫加4天自主防疫（3+4），新制改為7天自主防疫（0+7）。學校不用再填報防疫追蹤系統，學生自主防疫期間如果沒有症狀，且持2日內COVID-19快篩陰性證明，可外出及入班上課。（編輯：張雅淨）1111006