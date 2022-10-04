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國境10/13開放 機捷直達車離峰恢復30分鐘班距

2022/10/4 14:24（10/4 14:41 更新）
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桃園大眾捷運公司配合邊境開放政策，因應旅客及營運需求，13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日
桃園大眾捷運公司配合邊境開放政策，因應旅客及營運需求，13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園大眾捷運公司配合邊境開放政策，因應旅客及營運需求，13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距，並滾動式調整營運模式。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國門邊境進行管制，機場捷運線搭乘人數也從日運量7萬多人次搭乘降到1萬多人次，因此目前機捷在平日離峰時段，上午9時至下午5時，晚間7時至營運結束，以及假日全時段，直達車都不營運，只在尖峰時段營運。

桃捷公司指出，隨著疫情趨於穩定，10月13日起擴大國境開放，實施「0+7」防疫政策，包括入境通關無症狀者可搭乘大眾運輸工具。

桃捷公司說，機場捷運因此調整直達車營運模式，直達車在離峰時段恢復班距為30分鐘，至於普通車及直達車在尖峰時段營運不變，最新時刻表將於6日在官網更新。（編輯：李錫璋）1111004

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