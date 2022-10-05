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境外生入境0+7配套 潘文忠：妥適安排、盡快入班

2022/10/5 10:47（10/5 11:46 更新）
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行政院長蘇貞昌日前宣布13日起實施入境「0+7」新制，境外生配套措施目前仍未公布。教育部長潘文忠（圖）5日在立法院表示，還有些細節須溝通，希望能更妥適地安排，讓境外生能盡快入班上課。中央社記者王飛華攝 111年10月5日
行政院長蘇貞昌日前宣布13日起實施入境「0+7」新制，境外生配套措施目前仍未公布。教育部長潘文忠（圖）5日在立法院表示，還有些細節須溝通，希望能更妥適地安排，讓境外生能盡快入班上課。中央社記者王飛華攝 111年10月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）行政院長蘇貞昌日前宣布10月13日起實施入境「0+7」新制，境外生入境配套措施受到關注。教育部長潘文忠今天說，還有些細節須溝通，希望能更妥適地安排，讓境外生能盡快入班上課。

行政院長蘇貞昌9月29日宣布10月13日起實施入境「0+7」新制，但境外生配套措施目前仍未公布。教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，會前接受媒體聯訪表示，大致會朝「解封」方向進行，但仍須細部規劃。

潘文忠指出，仍有些細節須和縣市政府、大學溝通，後續會和中央流行疫情指揮中心一起對外說明。他也提到，在9月的上一波防疫政策調整時，大學就有照護宿舍、隔離宿舍的規劃，可以因應境外生的需求。

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潘文忠表示，相關細節會再跟大學溝通討論，希望學校能依循相關規範、妥適安排，讓境外生能更盡快地到校、入班上課。

教育部主任秘書廖興國昨天晚間接受中央社電訪表示，指揮中心還沒宣布要說明的時間點，目前也還有一些程序在進行中。他提到，適用0+7新制還有一些操作細節與大學有關，例如作為自主防疫處所的宿舍要如何安排、機場要如何派人等，都須再跟各校溝通說明。（編輯：陳政偉）1111005

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