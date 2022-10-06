10/6本土4萬6423例 增211例中重症、57死[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北6日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬6423例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症211例，其中57人死亡；另境外移入增61例。（編輯：屈享平）1111006

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增46,484例COVID-19確定病例，分別為46,423例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

指揮中心表示，今日新增之46,423例本土病例，為21,156例男性、25,245例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,281例)，臺中市(5,867例)，臺北市(5,201例)，桃園市(4,963例)，高雄市(4,485例)，臺南市(3,421例)，彰化縣(2,391例)，屏東縣(1,232例)，新竹縣(1,195例)，苗栗縣(1,148例)，宜蘭縣(1,126例)，雲林縣(1,055例)，新竹市(913例)，基隆市(844例)，嘉義縣(796例)，南投縣(748例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(463例)，臺東縣(365例)，金門縣(146例)，澎湖縣(145例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為32例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)，英國(3例)，加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年9月5日至10月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,195,306例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,460,660例排除)，其中6,731,939例確診，分別為35,188例境外移入、6,696,697例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,337例COVID-19死亡病例，其中11,321例本土，個案居住縣市分布為新北市2,360例、臺北市1,263例、臺中市1,148例、高雄市1,053例、桃園市869例、臺南市852例、彰化縣649例、屏東縣458例、雲林縣353例、南投縣343例、苗栗縣302例、嘉義縣272例、基隆市251例、宜蘭縣236例、花蓮縣200例、新竹縣184例、嘉義市183例、臺東縣160例、新竹市130例、澎湖縣34例，金門縣21例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）