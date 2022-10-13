COVID-19未歇又將流感季 王必勝：口罩政策11月後討論調整

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝13日說，最快11月才會討論調整口罩政策。圖為高雄市三民區一處公園內運動民眾不忘防疫，戶外活動仍戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北13日電）秋冬流感季到來，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，口罩除預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也能防護秋冬呼吸道感染，最快11月才會討論調整口罩政策。

入境免居家檢疫0+7等新制今天上路，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍在高原期，秋冬流感季節即將到來，不少專家學者預測今年將是流感大年。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，目前有多種呼吸道病毒在社區中流行，根據實驗室傳染病自動通報系統監測資料，流感部分，前幾週通報約80多例，但上一週通報了184例，另呼吸道融合病毒118例、肺炎鏈球菌65例。

莊人祥進一步指出，呼吸道融合病毒陽性檢體，近4週也是呈現上升，陽性件數分別為12件、49件、88件、118件，但還沒有到2020年第47週高峰423件那麼高，目前主要採檢年齡部分主要6歲以下、約占98.5%

王必勝表示，今年冬季，不管是大人或小孩，呼吸道相關疾病都會比較嚴重，最好的因應方法首先是把疫苗打好打滿，其次就是把口罩戴好，並保持適當社交距離、勤洗手等，口罩政策暫時不會調整，預計11月後才會有討論。

此外，不少賣場或機關盼撤除設置體溫偵測器。王必勝說，將研擬相關提議後送專家會議討論確認，因為COVID-19本身發燒比例不是那麼高，量體溫是否有實際效果，若經評估認為不需要，就會修正相關指引。（編輯：陳政偉）1111013