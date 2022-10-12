疫情高原又將流感季 薛瑞元：應保持適度緊張感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部長薛瑞元12日上午赴立法院社福及衛環委員會報告備詢，會前接受媒體聯訪時表示，各種呼吸道疾病會在秋冬的時候發生，因應疫情，保持適度緊張感是需要的。中央社記者鄭清元攝 111年10月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）入境0+7新制將上路，但國內COVID-19疫情仍在高原期，又將秋冬流感季。衛福部長薛瑞元今天說，本土病例應不會破6萬，何時是疫情高峰要看趨勢，保持適度緊張感是需要的。

入境免居家檢疫0+7等新制將在明天上路，但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍處在高原期。中央流行疫情指揮中心日前預估本週二（10月11日）、週三（10月12日），可以反映出國慶3天連假影響多大。

針對今天會否就是這波疫情高峰，衛生福利部長薛瑞元今天上午赴立法院報告並備詢，會前接受媒體聯訪時表示，他認為有可能，但不能明確說哪一天，還是要看趨勢，但應該不會破6萬。

秋冬流感季將屆，不少專家學者認為今年恐是流感大年，將會有非常多呼吸道疾病捲土重來，呼籲民眾應保持緊張感。薛瑞元強調「適度緊張是需要的」，的確有各種不同的呼吸道感染病毒等疾病會在冬天發生，還是要有一定緊張度。

此外，莫德納次世代雙價疫苗昨天起擴大開放18至49歲民眾施打，薛瑞元表示，目前存量應該足夠，之前每天最高打到約4萬劑，昨天開始開放納入18歲以上民眾，這幾天會看接種數據決定是否進一步採購。（編輯：李錫璋）1111012