10/13本土增5.3萬例為BA.5疫情次高 今年確診破700萬例[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）COVID-19本土個案連續2天破5萬例，今天新增病例數為這一波BA.5疫情次高，據指揮中心統計，今年累計至今本土病例破700萬例；另新增1名8歲男童染疫後出現MIS-C重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中說明，今天新增5萬3356例本土個案，確診個案新增中重症142例（中症115例、重症27例），其中29人死亡；另外，境外移入增65例。

今天新增5萬3356例本土個案，與上週同期的4萬6423例本土個案相比，增加6933人，增幅為14.9%，莊人祥表示，考量近期經過3天國慶連假，週二才恢復正常上班上課日，今天新增的本土個案數狀況應該與上週三相似。

今天新增29例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天無特殊死亡個案，但新增1名孩童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，這名8歲男童沒有慢性病，接種過1劑疫苗，曾在8月17日確診。

羅一鈞說，個案9月23日開始出現發燒、全身紅疹、腹痛、口腔潰瘍等症狀，9月24日至急診抽血檢查顯示發炎指數升高、凝血功能異常等狀況，懷疑MIS-C住院，心臟超音波發現有冠狀動脈擴大、心包膜積水等症狀，使用類固醇等藥物治療病況好轉，已於9月28日出院。

國內12歲以下兒童重症累計共244例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、158例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及9例到院前死亡；上述個案已有36人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月12日，本土病例共694萬7152例，再加上今天新增的5萬3356例，迄今個案已突破700萬例。本土輕症、無症狀個案截至10月12日累計691萬7168例、占99.57%，中症累計1萬7241例、占0.25%，重症累計1萬2743例、占0.18%，其中死亡累計1萬832人。（編輯：陳政偉）1111013

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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