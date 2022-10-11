邊境開放迎接復甦 旅行業無薪假人數大減3154人

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（中央社記者張雄風台北11日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數1萬3336人，較上期減少減少4714人，其中旅行社就佔3154人，相當於回到半年前、本土染疫人數單日破千之前的水準，主因受惠於邊境開放在即，旅遊業復甦。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期減班休息數據已經回到本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診數超過1000人、也就是4月15日之前的水準，約半年以來的新低。

黃維琛表示，國門開放後，未來可以預期陸續會有旅遊團的需求，目前是較大型的旅行社先提早減少實施人數，以進行商品規劃，未來出國需求增加後中、下遊的業者也會受惠，減少實施人數。

在國內產業方面，黃維琛進一步說明，未來若有國外觀光客來台，也會帶動住宿及餐飲業、批發及零售業的需求；預估接下來半個月、1個月間都會陸續有業者停止實施，但每個產業反應的時間不同，何時能夠恢復到疫情開始之前的水準仍很難預估，勞動部會持續觀察。

根據勞動部最新收到的通報，這期勞雇雙方協商減少工時事業單位計2042家，實施人數1萬3336人；較上期10月3日公布實施家數計2734家，實施人數1萬8050人相比，本次家數減少692家，人數減少4714人。

黃維琛指出，這期主要反應9月底及第3季底的效應，各行各業都有停止無薪假；另外最主要的因素還是邊境管制鬆綁，讓支援服務業（旅行社）減去3154人，較上期約少了35%，其中有一家業者減少600多人、有一家100多人，皆表示之後都不會再實施，會開始有產品規畫。

另外，在住宿及餐飲業中，有一家中南部飯店也有100多人停止實施減班休息。

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黃維琛表示，在運輸及倉儲業中，包含航空業及遊纜車業者雖然在這期沒有看到明顯的減少，但都縮減實施天數；經了解是會配合未來需求量逐漸增加後，會陸續來申請停止實施。

另外在製造業中，黃維琛提到，有一家汽車零組件業約100多人停止實施，但同樣產業中也有業者增加實施人數，因此目前判斷仍然是個別廠商的情況，會再請經濟部去了解產業需求。（編輯：陳清芳）1111011