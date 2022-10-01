餐飲百貨業喜迎解封 轉型接招疫後新生態

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（中央社記者江明晏台北1日電）國門10月13日開放，全民生活將重回正軌、海外觀光客也會逐漸回流。歷經一場近3年的疫情考驗後，在喜迎解封商機的同時，疫後消費新生態的挑戰也接踵而來。

長達近3年時間，重視實體消費的餐飲業、百貨業都甩不開疫情干擾，期間多次爆發的本土病例肆虐，曾讓禁止內用的餐飲業者一夕斷炊；百貨業不只海外觀光客消費幾乎歸零，也數度因疫情衝擊實體人流。

餐飲業脫胎換骨 數位化轉型助攻疫後解封

「經歷這場疫情嚴峻的考驗後，多數業者已脫胎換骨」，餐飲高層受訪時分析，因應疫情改變的經營環境，餐飲集團紛紛積極導入數位化、加入零售電商戰場、提升餐飲外帶量能，以嶄新面貌重新擁抱商機，「等於完成了疫情前一直想推動的數位轉型」。

以國內連鎖餐飲龍頭為例，王品集團董事長陳正輝曾在今年股東會分析，面對疫情王品從3方面穩住業績，首先是分群經營，將旗下22個品牌分為六大事業群，整合後端供應鏈創造綜效；其次是透過APP整合行銷，增加200萬會員的黏著度；第三，推動餐飲品牌零售化，3年內達到新台幣8.5億元營收，創造新的成長動能。

旗下有吃到飽「海港餐廳」的漢來美食集團表示，因應疫情的考驗朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型大計，歷時半年多完成「來美食APP」，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源。

隨著COVID-19病毒不斷變化，民眾逐漸建立「與病毒共存」的心態，加上國門將在10月13日開啟，意味著台灣將重回正常化的生活軌道，內需餐飲消費熱潮近期已重新啟動，看準海外觀光人潮將重回重點商圈，不少業者已趁勢積極展店布局。

築間餐飲集團今年截至7月底已展店28家，預計下半年還要再開拓2個全新品牌；築間餐飲集團董事長林楷傑說，今年上半年3場加盟展，加盟簽訂數總和創集團歷史新高，相較去年成長兩成，顯示餐飲市場熱絡可期。

同時，饗賓餐旅集團旗下Buffet餐廳品牌「饗食天堂」睽違10年後於高雄推出第11間據點，就是看好後疫情時代餐飲內需市場；王品在台灣日前已順利達成台灣300店的里程碑，預估第4季將突破台灣307店歷史紀錄，再創高峰。

不過，疫情過後，新的產業生態也考驗餐飲業者，疫後餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢，會員資料的多寡與應用能力，將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力，意味著沒有掌握到此趨勢的業者，勢必加速淘汰出局。

即使挺過疫情，通膨導致食材、工資等萬物齊漲，以及缺工難題，還是考驗著餐飲業者；舉例來說，籌備開張的台北漢來大飯店硬體建設已接近尾聲，但缺工問題費解，一次性開出9家餐廳，需要至少數百位員工，與科技、電子業搶人並不容易，已決定將開幕時間往後延。

餐飲業高層分析，員工薪資福利、食材採購議價，都得仰賴規模經濟，集團化才能發揮綜效，未來「大者恆大」趨勢更加確立，餐飲市場上除了「連鎖餐飲集團」之外，恐怕只剩就近服務消費者的小吃攤，中型業者幾乎很難有生存空間。

百貨業重迎觀光客 內需齊發刺激報復性消費

國門重新開啟後，百貨業者十分看好海外觀光人潮將重新回籠，挹注國內百貨業表現。過去3年，台北101一年流失1000多萬人次的觀光客，台北西區百貨業者也因為日韓港澳、自由行陸客、東南亞觀光客等歸零，營運業績始終少了一塊。

以許多海外觀光客最喜歡朝聖的誠品為例，誠品信義來自觀光客的客群占比有10至15%：西門町商圈、松菸店更高達30%至40%，因此，誠品近年因應市場趨勢，以大、小店並行方式，打造「全通路文化生態圈」。

疫情期間觀光客歸零，台灣金字塔頂端的客群一直扮演百貨內需強力支撐，以麗晶精品為例，今年前8月業績年增近5成，全年業績可望續創新高。

百貨業高層分析，主要原因來自高消費客群無法出國，而將消費力全數留在國內，因此國門開啟後，百貨業的消費版圖將「互有消長」，意即海外觀光客的消費力道會逐步歸隊，但一部分金字塔頂端消費將轉向海外，整體而言「對百貨業者的營運絕對是利大於弊」。

隨著邊境解封，國門即將開啟，解封態勢已大幅刺激百貨業，從近期接棒登場的週年慶可見一斑，誠品生活週年慶上週六單日單店人流最高達5萬人次，較去年同期有90%的成長；全台百貨「店王」台中新光三越看好內需市場消費力道，週年慶預估25天檔期業績目標達48億元，創歷史新高，顯見台灣社會解封迎來的報復性消費潮。

不過，報復性消費潮之後，已發生巨大質變的消費生態也將考驗百貨業營運，除了通膨恐影響消費力道，如何找回習慣電商消費的民眾，將是重中之重。

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誠品董事長吳旻潔曾分析，人的消費行為已改變，商場如果走老路，競爭力只會越來越差，除了做出內容差異化，更要創造客人到店的誘因。她舉例，「帶小孩看變魔術、參加夜書店的導覽，來書店算塔羅牌」，未來百實體經濟不能只靠週年慶買千送百，除了商品陳列銷售外，還必須有額外的亮點，才能創造實體體驗經濟。

近年積極數位轉型的新光三越在去年疫情嚴峻期間，將原有的美妝電商升級，即創下亮眼表現；新光三越也與不同業種進行異業結合，豐富、擴大生態圈內容，例如：與旅遊業、展覽、運動、演唱會等生活娛樂產業異業結盟，以迎合後疫情時代已轉變的消費新面貌。（編輯：林淑媛）1111001