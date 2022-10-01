國境要開了 觀光業苦熬3年拚U型反轉

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苦熬近3年的觀光業終於盼到國境開放，旅行社已觀察到暴增的國人赴日旅遊需求，飯店業也期待大啖報復性旅遊商機。圖為民眾在台北市松山機場附近觀看飛機起降。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北1日電）苦熬近3年的觀光業終於盼到國境開放，旅行社已觀察到暴增的國人赴日旅遊需求，飯店業也期待大啖報復性旅遊商機；不過在力拚營運U型反轉前，還得先走過一段磨合期及解決觀光業缺工問題。

2020年初爆發的一場疫情，改變台灣觀光業者命運，營運遭重挫的程度堪稱「海嘯第一排」，更被貼上「瀕死、插管」等各種血淋淋的標籤。

疫情衝擊旅遊飯店業 被迫面對轉型課題

在邊境防疫及禁止出團的禁令下，旅行社業者營運首當其衝，過去扮演主角的境外旅遊收入直接歸零；飯店業也同樣在咬牙苦撐，尤其是以國際旅客為主的台北市飯店業最慘烈，除了搶攻國內旅遊市場，業者紛紛積極展開轉型應戰。

面對市場大環境造成的營運赤字，雄獅董事長王文傑帶領軍集團深耕國內旅遊、提升品質，認為國境解封後，都將成為國際客來台觀光的資源和能量。雄獅並著手在產品、業務、通路展開全球未來10年布局，尤其在國內的食、宿、遊、購、行等產業深耕轉型。

「危機就是轉機」，晶華集團是全球唯一在疫情下獲利的飯店集團，董事長潘思亮指出，疫情嚴峻時，晶華團隊3天內提出整合館內外餐廳的外帶外送線上平台，並加速推出冷凍常溫商品，滿足因防疫而急速升溫的宅食經濟；他表示，短短一個月內，意外完成講了5年想做的數位轉型，讓晶華得以在疫情後的市場，擁有更多競爭的利器。

苦熬近3年的觀光業終於盼到國境開放，旅行社已觀察到暴增的國人赴日旅遊需求，雄獅表示，以團體旅遊為例，日本仍是最受旅客歡迎的地區，占比高達約49%。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月1日

國境解封免居隔 觀光業擺脫產業緊箍咒

如今，意味著國境開放的入境免居家隔離「0+7」政策，將在10月13日上路，也取消旅行社出團禁令。有旅行社領隊形容，在苦熬了近3年不能出團後，終於盼到國境開放，心情很激動，好比一直躲在黑暗的洞穴裡，終於將「重見天日」。

國門開放後，出境旅遊和入境旅遊市場將同步開始活絡。雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從政府預告國境將解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升。以團體旅遊為例，日本仍是最受旅客歡迎的地區，占比高達約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，大阪機票開票張數一口氣增加5.65倍。

台北晶華酒店和雲品旗下君品酒店在疫情前，都有85%的旅客占比來自海外觀光客。晶華表示，「即使很努力在經營國旅市場，對住房率的挹注只能爭取到4、5成」，看好國門此時開放，將能搭上11月、12月年末長假旅遊旺季，掌握到海外客的一波報復性旅遊商機，預期國旅和觀光客的占比會慢慢拉近。

六福萬怡表示，國門開放為沉寂已久的觀光業「解渴」，未來將積極爭取國際客，希望政府也可推出相關獎勵或推廣國際觀光措施，吸引更多國際客來台。

雲品日前積極拜訪海外入境旅行的旅行社與公司行號，談妥企業合約價與旅行團體報價，同時也於網路旅行社（Online Travel Agent，OTA）開始制定海外旅客定價策略，並運用OTA、國際信用卡公司的宣傳通路資源，針對海外旅客進行宣傳。

疫情前，國際酒店都有85%的旅客占比來自海外觀光客，國門此時開放，將能搭上11月、12月年末長假旅遊旺季，掌握到海外客的一波報復性旅遊商機。（捷絲旅提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月1日

觀光業回春有挑戰 人力供應鏈待磨合復甦

不過，業界分析，國境開放後，觀光業者將面臨新的狀態與挑戰。畢竟旅遊產業的供應能量不會馬上到位，後疫情時代出差習慣改變，恐影響商務客數量；加上日幣貶值影響日客出國意願，以及機票等成本上升、團費變貴等，許多因素都會使市場不會立刻「V型反彈」，而是較為緩慢復甦的「U型反轉」。

鳳凰旅遊總經理卞傑民說，「疫情影響實在太長，有許多供應商沒辦法支撐下去，倒閉了」，雖然今年開始觀光產業陸續在恢復，但包括機票、不同地區的觀光資源等配合，都還在階段性的復甦，限制了團體旅遊爆發的程度。

他預估今年第4季，業者能提供的團體旅遊能量和旅客來客人數，大概可恢復到疫前5、6成的水準；但市場要完全恢復，還需要半年到一年的時間，「必須有一段磨合期」。

此外，疫情期間人力流失是觀光業共同面臨的難題，迎接產業復甦，眼前仍有缺工等挑戰橫亙；目前雄獅台灣員工人數約1800名，為加速布局疫後觀光，已宣布將擴大招募，預計開出逾500個職缺，逐步將集團人力恢復至疫情前水準。

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飯店業缺工問題也相當嚴重，「再高的薪水也找不到房務與清潔人員」，潘思亮曾說，現在台灣的服務業跟10年前台灣製造業面臨的問題一模一樣，當時找不到工人，所以開放外勞，建議從台灣國際觀光產業開始開放外勞。

針對人力問題，雲品則表示，除了積極透過人力銀行、就業服務站、FB等公開平台找人才，也主動參加就業招募活動，並密切與學校單位聯繫，對接實習人力，來尋找適合人才。（編輯：張良知）1111001