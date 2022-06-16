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雄獅迎解封 王文傑：已著手未來10年全球布局

2022/6/16 11:09（6/16 11:21 更新）
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雄獅旅遊董事長王文傑（圖中）16日在股東會上表示，COVID-19疫情爆發初期，雄獅就知道這必定是3至4年的苦戰。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 111年6月16日
雄獅旅遊董事長王文傑（圖中）16日在股東會上表示，COVID-19疫情爆發初期，雄獅就知道這必定是3至4年的苦戰。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 111年6月16日
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（中央社記者江明晏台北16日電）雄獅旅遊董事長王文傑今天在股東會上表示，COVID-19疫情爆發初期，雄獅就知道這必定是3至4年的苦戰；接下來國境可望解封，公司已著手產品、業務、通路的全球未來10年布局。

雄獅旅遊今天舉行股東常會，王文傑表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，雄獅在1個月內就知道這必定是3至4年的苦戰。

他說，對於情勢和訊息的正確判斷，來自於在美加、日韓、泰國等地的全球市場布局，以掌握第一手的資訊。

王文傑強調，面對不可逆的大市場環境造成赤字，疫情期間雄獅旅遊深耕國內市場，提升國內觀光旅遊品質，接下來國境可望解封，雄獅已經著手在產品、業務、通路的全球未來10年布局，尤其在國內的食、宿、遊、購、行等產業深耕轉型。

雄獅集團表示，疫情讓旅遊市場出現大轉變，集團以多元的旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場。

目前雄獅台灣員工人數約1800名，為加速布局疫後觀光，已宣布將擴大招募，預計開出逾500個職缺，將集團人力恢復至疫情前水準。

針對疫後旅遊商機，雄獅旅遊5月底提出參團人數不超過20至28人的中小團、巴士降運載6至7成等「6大新主張」，並表示因機票、交通、住宿等成本增加，未來1年內團體旅遊費用估計漲幅約3至5成。（編輯：楊蘭軒）1110616

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