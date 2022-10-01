開國門迎解封財 台灣準備好了嗎

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）COVID-19疫情籠罩全球已經2年多，隨著邊境陸續解封，各國早已示範「報復性旅遊」有多狂熱。台灣也將於10月13日解封國門，入境改採「0+7」並取消禁團令，業者引頸期盼外國光觀客來台替營收進補，但想要大啖解封財，「轉骨有成」是關鍵。

出口降溫 解封效應發酵內需可望吞下大補丸

疫情期間，台灣靠著高科技產業出口強勁表現，繳出漂亮經濟成績單，去年經濟成長率更逆勢突破6%，創下11年來最佳紀錄。

不過，全球景氣放緩，需求降溫，連帶影響台灣的出口動能，政府及民間智庫紛紛下修今、明兩年經濟成長率預測值；同時對邊境逐步解封，民眾生活回歸正軌抱持期待，預估「內需」將成為驅動經濟的主要引擎。

「第4季內需可望回升，答案是肯定的」，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，香港、日本陸續解封，大家都在搶訂機票出國；隨著鄰近國家陸續開放邊境，對於雙邊觀光旅遊、航空業幫助會很明顯，這樣的情況有望延續至明年。

解封日期愈來愈近，飯店業者多已蓄勢待發。六福萬怡形容，國門開放如同為沉寂已久的觀光業「解渴」；雲品則積極拜訪海外入境旅行的旅行社與公司行號，希望盡快爭取到國外旅遊團客，拉抬業績表現。

台北的地標景點台北101在疫情之前，每年都有超過200萬的旅客來朝聖；台北101對於國門解封也樂觀其成，期待帶動日韓等地國際觀光客來台。

「大家期待了非常久」，商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍直言，疫情期間，國際觀光客進不來，政府只能靠著國旅搭配振興措施，讓業者度過難關，接下來邊境開放後，外國旅客能夠進入台灣，對觀光產業一定有幫助。

大啖「解封財」前得先面對2挑戰 專家籲借鏡日本模式

根據交通部觀光局來台旅客統計，2019年來台旅客量達到歷史最高峰，衝上1186.4萬餘人次，當年觀光外匯總收入大賺144.1億美元，為歷史次高水準；沒想到2020年COVID-19疫情來襲，各國邊境嚴管之下，來台旅客人次斷崖式崩跌，到了2021年，來台旅客更僅剩14.4萬人次，寫下半世紀新低紀錄。

疫情期間，外國來台旅客幾乎歸零，觀光旅遊業裁員、無薪假樣樣來，只求度過凜冬。

苦守寒窯2年餘，如今終於迎來解封商機，旅遊業者形容，好比一直躲在黑暗的洞穴裡，最近終於「重見天日」。

（中央社製圖）

不過李世珍話鋒一轉，直言解封效益一定會有，但是能挹注多少效益，他則偏向保守，畢竟想要大啖「解封財」之前，會先面臨兩大挑戰。

首先，台灣政府的邊境解封措施來得突然，業者期待很久但反應不及，「這麼多人會進來，我們準備好了嗎？」

李世珍以日本為例，日本早早就為解封做準備，除了提供各種語言能力的機場服務人員，為接待遊客進行演練，盤點退稅服務是否完備，甚至飯店備妥空氣清淨機，相較之下，台灣似乎還沒看到相關措施。

除此之外，疫情期間觀光人力大舉流失，李世珍直言，現在還聽到飯店業者大喊缺工、缺人，房務清潔人員沒補足，要如何迎接外國觀光客？

李世珍無意抹煞業者努力，但他感嘆，面對即將入境的大批外國觀光客，平均來看，台灣業者真的準備不足。

其次，台灣在邊境解封速度屬於後段班，已經失去吸引國際觀光客的先機，而根據統計，外國人至亞洲旅遊多會優先選擇印尼峇里島、印度新德里、新加坡、泰國曼谷、泰國普吉島等地；除此之外，日本本來就是觀光大國，近期又有日圓破底的匯兌優勢，對歐美客而言，現在去日本「超便宜、很好花」。

「已經是後段班，又沒有做好準備，機會會不會失去？」李世珍拋出問號，希望政府與產業意識到問題的嚴重性，國門解封在即，還有最後一段倒數時間可以準備，唯有充分備戰，留給外國觀光客好的體驗，才能招來回頭客。

將消費留在台灣 學者籲「觀光轉骨」不能鬆懈

國境解封消息一出，不只業者振奮，國人更是嗨翻天。台灣虎航日前宣布針對指定航班推出單程未稅新台幣88元機票，當天下午3時開放訂位後，馬上搶翻天，系統塞爆，一直呈現有萬人排隊等候的提示，顯見國人想出國的心有多熱切。

中經院副院長王健全直言，國境解封後，國人若要安排旅遊行程，8、9成會選擇出國，多少對於國旅產生排擠作用；若想將消費留在台灣，觀光旅遊業者轉型升級刻不容緩。

王健全分析，台灣觀光資源有限，比不上泰國、日本，如果沒有主題式旅遊，很難吸引外國觀光客再訪。

王健全盤點台灣特色，生物多樣性、山海景兼備、百岳大山、環島遊程、民俗觀光都是可行方向，以民俗主題為例，中元搶孤、鹽水蜂炮非常具有在地風情，這些才是能讓外國觀光客對台灣印象深刻的旅遊體驗。

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國發會官員則說，開放邊境是國際趨勢，隨著台灣開放，不用再花那麼多時間隔離，除了吸引外國觀光客來台，商務客入境也更方便，都會帶來效益。

至於邊境解封後，國人瘋出國，是否削弱國旅的成長空間，國發會官員基於兩點理由，認為不須太過擔心，一是國人對出國旅遊的染疫風險還是抱有戒心，二是現在出國機票很貴，旅遊成本不像疫情之前這麼便宜；相較之下，國旅具有地利之便，染疫風險也較容易評估。（編輯：林淑媛）1111001