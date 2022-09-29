終盼到邊境開放 旅遊飯店業磨拳擦掌迎報復性商機

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（中央社記者江明晏台北29日電）行政院今天正式宣布10月13日開放邊境。旅行社、飯店業雀躍表示「終於等到這一天」，目前觀察國人出境團體旅遊仍以日本最受歡迎，飯店業看好將能掌握到一波報復性旅遊入境商機，隨後市場復甦將會Ｕ型反轉。

行政院今天正式宣布，今天起經過兩週預告期後，從10月13日再擴大國境開放，正式實施入境免居隔0+7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消旅行社出團禁令等措施；業界指出，該政策意味著沈寂已久的邊境將開放。

雄獅旅遊今天發布訊息回應，「終於等到這一天」，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價新台幣2萬元有找；另外，為慶祝組團解禁，除了推出解封特惠團體旅遊商品外，雄獅旅遊即日起祭出「免費辦護照」活動。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從台灣政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。

鳳凰旅遊表示，取消觀光禁團令及「0＋7」入境免居隔，是產業界一直以來「最期待的事情」，等於拿下一直限制旅行社的「緊箍咒」，也意味著疫情結束，朝恢復正常生活前進。

鳳凰旅遊預估，可能到今年第4季，業者所能提供的團體旅遊能量和旅客來客人數，大概可恢復到疫前5、6成的水準；但市場要完全恢復，還需要半年到一年的時間，「必須有一段磨合期」。

飯店業者也對國境開放感到雀躍，晶華酒店集團今天回應表示，「樂見這一天來到」，意味著營運將能走向正常化，台北晶華酒店過去有85%的旅客占比來自海外觀光客，即使很努力在經營國旅市場，對住房率的挹注只能爭取到4、5成，在國門開放後，看好國旅和海外觀光客的占比會慢慢拉近。

整體而言，11月、12月剛好是年末長假的旺季，晶華看好此時國境開啟將能掌握到一波報復性旅遊的商機，但隨後市場復甦將會Ｕ型反轉，也對於政府逐步掃除邊境簽證等旅遊障礙表達肯定。

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雲品回應指出，旗下君品酒店在疫情前的海外旅客占比為85%，其中以日韓港澳旅客為大宗，無論是入境總數放寬或是入境檢疫鬆綁，雲品國際都樂見國外旅客的逐步回歸，對於營運是一大政策利多，台北君品酒店住房表現將有望逐步攀升。

六福萬怡則表示，國門開放為沉寂已久的觀光業「解渴」，六福萬怡酒店位處南港四鐵共構核心並鄰近南港展覽館，具會展及交通優勢，未來將積極爭取國際客，希望政府也可推出相關獎勵或推廣國際觀光措施，吸引更多國際客來台。（編輯：郭無患）1110929