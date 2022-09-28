搶國境解封商機 調查：9月住宿餐飲旅遊徵才谷底反彈

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）10月13日有望開放國門，人力銀行調查發現，四大民生消費產業正加強徵才搶商機，9月近41萬個工作機會中，住宿與餐飲服務業、旅遊休閒以及運動業的工作機會出現谷底反彈，年增幅最高達53%，其中又以第一線服務與數位人力需求最熱門。

行政院長蘇貞昌今天視察桃園機場時表示，若檢視這週疫情如指揮中心預判且能掌控，將在明天行政院會上與各部會達成共識後，由指揮中心宣布10月13日開放國門。

104人力銀行今天發布新聞稿指出，因國門解封商機的人才需求、疫情趨緩的人才回補以及少子化人才供應減少，都促使四大民生消費產業加強徵才。

104人力銀行品牌公關洪德諭分析，日本、韓國等國旅客熱愛來台旅遊，若國境順利解封，得免除7天隔離後，將可大幅提升來台意願，也可望讓台灣的國際旅遊市場，能恢復至疫情前水準。

洪德諭觀察，住宿與餐飲服務業、旅遊休閒運動業先前只有國內旅客，如今國際旅客潮將至，業者需讓人力跟得上需求，因此趕緊補充人力搶國境解封商機。

據人力銀行數據顯示，四大民生消費產業包括住宿與餐飲服務業、批發零售業、一般服務業，以及旅遊休閒運動業，在104人力銀行9月的工作機會合計有近41萬個，占整體101.7萬的40%，年增幅在22%至53%不等。

其中，四大民生消費產業的工作機會，分別為住宿餐飲服務業17.7萬個、批發零售業14.9萬個、一般服務業5.8萬個、旅遊休閒運動業2.3萬個，都創各產業歷史新高。

104人力銀行分析，因今年5月起「與疫共存」，民生消費業徵才動能回升，10月中旬起有望「國境解封」，讓國際旅客來台或國人出國觀光商機大增，促使相關產業回補先前職缺，或加碼搶占新一波疫後商機。

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在疫情期間受創最深的住宿餐飲服務業，及旅遊休閒運動業，在歷經三級警戒、本土疫情後，當解封可期，谷底反彈力道最大，兩者工作機會數年增幅都達到53%；而批發零售業年增幅為35%，一般服務業也有22%。

洪德諭分析，住宿與餐飲服務業這波人才需求回歸第一線，如餐飲現場服務員、旅館櫃檯人員等；此外，產業已於疫情期間進行數位轉型，解封後為因應住宿、餐飲線上服務需求，也亟需更多數位人力。（編輯：林淑媛）1110928