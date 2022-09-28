迎國門將開、後疫情時代 企業尾牙市場漸復甦

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（中央社記者余曉涵台北28日電）邁入後疫情時代和國門將解封，沉寂2年多的尾牙春酒市場也逐漸復甦，飯店業者觀察，今年春酒尾牙有提前開賣、企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚、尾牙型態更多元3大趨勢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒近3年，逐步邁向後疫情時代，尾牙春酒市場也逐漸復甦。

君品酒店今天發新聞稿表示，目前市場上有75%的大型尾牙及大型外燴尾牙都已預定完成，18桌以下的中小型尾牙也開始陸續下訂，根據觀察，因疫情停辦尾牙的公司行號已累積3年的預算，今年恢復辦理尾牙春酒時有了更多的預算，甚至有最高開到每桌6萬8800元預算的企業團體，更指名要米其林三星餐廳「頤宮」的菜色。

雲品國際總經理丁原偉說，今年尾牙春酒市場有3大趨勢，第一是提前開賣，第二為企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚，第三則是因應企業規模大小，尾牙型態更多元。

丁原偉指出，目前雲品國際尾牙春酒接單情形已經恢復到疫情前的水準，北部據點全年300場的目標，也來到70%的達成率，今年的尾牙市況熱絡，每場的桌數最多增加3至4成，桌價的預算也同時提升2成至3成。

丁原偉認為，依照今年的市況與下訂情形，預估能提升3成尾牙與春酒的訂席業績，如果將外燴服務也納入，整體尾牙業績可成長至65%。（編輯：張芷瑄）1110928