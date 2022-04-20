雄獅王文傑盼打造觀光島 晶華潘思亮提3招助台北攬客

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（中央社記者江明晏台北20日電）探討疫後觀光發展，雄獅董事長王文傑表示，疫情改變雄獅未來營運模式，盼台灣成為「觀光島」；晶華董事長潘思亮則建議改善3痛點，包括營造英語友善環境、多開發台北夜遊景點等。

欣傳媒今天於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店集團董事長潘思亮、中華民國無任所大使林佳龍，探討疫後觀光發展。

王文傑表示，過去旅遊事業以出境為主，致力於建立海外據點，疫情爆發以來，他率領公司一級主管進行超過45趟次的全台走透透考察，驚喜發現台灣的資源比他過去想的豐富許多，甚至改變雄獅在疫情結束之後的營運模式。

他說明，2020年4月董事會，雄獅正式轉型重資本營運模式，會繼續在實體、數位時代往前高速輪動，期望台灣除了是「科技島」，也要成為一個觀光島。

潘思亮表示，和王文傑這兩年變成「難兄難弟」，疫情初始他就知道全球都有狀況，一定得要政府相助才行，因此提出薪資補貼的建言，林佳龍時任交通部長，隨即推出一系列的救助政策，對產業來說是「大恩人」。

談到疫情帶來的變化，潘思亮指出，疫情讓台北晶華酒店轉型「城市度假型酒店」，轉攻國旅市場，2020年本來以為是疫情最嚴重的一年了，結果2021年本土疫情延燒，「連餐廳都關了」，好在晶華先前旗下持有的「達美樂」的經驗，讓集團快速打造「晶華美食到你家」電商平台，成為晶華的新成長模式。

針對台北推展觀光的痛點，潘思亮提到，第一，台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造English Friendly英語友善環境；第二，台北「夜生活」雖然熱鬧，但不是本地人就「無從開始」，應該多開發Taipei Night Safari，規畫兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程；第三，多開發親子、家庭客友善設施，並針對河川兩岸多多開發。

曾任交通部長的無任所大使林佳龍表示，台灣因為防疫成功與經濟表現受世界關注、被世界看見，全世界都在為了疫情後的觀光準備，台北勢必面臨與東京、首爾、新加坡及曼谷等亞洲國際城市的競爭，期許台灣成為外國觀光客疫後觀光的「第一站」。

林佳龍指出，台灣的半導體產業鏈被世界需要，帶動投資與出口，是台灣經濟成長主要的動能，而觀光產業擴散出去的產業，涉及食、宿、遊、購、行則是生活產業的總和，也是內需經濟的火車頭，承載國內大量的就業人口。

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林佳龍指出，過去擔任交通部長，舉辦「全國觀光政策發展會議」邀集產、官、學共同擬定「2030觀光政策白皮書」，也力推觀光局躍升成為觀光署，提升觀光發展的層次。

針對振興台灣觀光的部份，林佳龍強調，台灣應以首都圈與北、中、南三核心再加上觀光軸及離島區域，結合廣域治理以及數位治理，才能有效布局軟硬體。林佳龍也說，不能只是台北獨立發展觀光，而應推動「首都圈觀光」，甚至發展一日首都圈的交通卡，甚至要連動北北基桃宜，才能帶動北台灣，乃至於全台灣的觀光。（編輯：楊凱翔）1110420