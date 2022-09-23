8月餐飲營業額寫歷年次高 經部：恢復疫情前水準

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部統計處今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中餐飲業受惠父親節與暑假商機，營業額達新台幣786億元，創歷年次高，飲料店業則是突破百億大關，寫下新高紀錄，經濟部指出，餐飲業動能已恢復疫情前水準。

統計處今天公布111年8月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業為1兆382億元、年增0.6%，零售業3582億元、年增12%；餐飲業786億元、年增43.6%。

統計處副處長黃偉傑表示，8月餐飲業表現強勁，主要是父親節聚餐商機、暑假出遊人潮以及國旅補助挹注等，帶動來店用餐客群增加，且去年同月因防疫規定影響內用，去年基期較低。

黃偉傑表示，餐飲業中的餐館業、飲料店，營收分別年增達43.6%、43.8%，均呈連4紅，其中飲料店受惠於高溫與出遊人潮效應，推升8月營業額為105億元，寫歷年單月新高；外燴及團膳承包業則是年增42.4%。

黃偉傑分析，外燴及團膳承包業有此佳績，主要是邊境管制放寬，帶動空廚營收增加所致。他也指出，因邊境管制尚未完全開放，遊客人數尚未完全恢復，若10月13日能順利開放邊境，空廚營業額可望回到疫情前的水準。

餐飲業累計1至8月營業額達5535億元、年增達20.6%，雙創歷年同期新高。

黃偉傑分析，由於全球各主要經濟體都各有挑戰，如美國高通膨、中國封控，歐洲因俄烏戰爭致糧食能源價格上揚，下半年全球經濟展望不佳，連帶影響台灣外銷與製造業表現，因此台灣下半年經濟動能寄望於內需表現。

黃偉傑分析，由於餐飲、零售業表現超乎預期，兩者整體都已回到疫情前水準，僅剩與邊境管制有關、客源以觀光客為主的少數業別，包含文物、寶石、免稅店、空廚，等尚未回到疫情前水準。

至於8月零售業表現，因部分高價進口車到港數增加、業者促銷活動奏效，推升汽機車零售業營業額年增11.4%；百貨公司、便利商店、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業因實體通路人潮回流，拉升商品銷售量，加上低基期效應，分別年增30.2%、17.0%、30.2%、13.4%。

黃偉傑分析，超級市場及量販店，因今年農曆7月落點較去年稍早，使部分採購需求提早至前一個月發酵，加上去年8月因疫情帶動民生用品銷量增加，基期較高，營收分別年減1.2%及6.6%。

累計1至8月零售業營業額為2兆7605億元，創歷年同期新高，年增8.7%。

展望未來，黃偉傑認為，消費生活漸回常軌，疫情影響逐漸弱化，且邊境管制逐步鬆綁，加上去年商場、餐廳受防疫措施影響致基期較低，預期零售、餐飲業營業額年增率可望持續成長。

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統計處預估9月營業額、年增率，為批發業1兆581億至1兆905億元、年減2.2%至年增0.8%；零售業3523億至3622億元、年增7.5%至10.5%；餐飲業739億至757億元、年增28.4%至31.4%。

至於第3季營業額、年增率預估，統計處預估批發業為3兆1328億至3兆1653億元、年增0.4%至1.4%；零售業1兆692億至1兆790億元、年增12.4%至13.4%；餐飲業2284億至2301億元、年增47.5%至48.6%。（編輯：潘羿菁）1110923