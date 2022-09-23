手機新品備貨發威 8月工業生產指數創新高寫31紅

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）受惠智慧手機新款上市拉貨效應，經濟部統計處今天公布8月工業生產、製造業生產指數同寫連31紅紀錄，表現優於預期，其中，工業生產指數141.57，更是創下新高。

不過經濟部展望9月表現保守看待，估計9月製造業生產指數年增率恐怕由紅翻黑，轉為年減格局。

經濟部統計處今天公布8月工業生產統計，其中工業生產指數141.57、年增3.68%；製造業指數143.39、年增3.87%。累計前8月工業生產指數年增4.4%，製造業年增4.54%。

統計處副處長黃偉傑分析，8月工業生產指數創歷史最高，製造業則寫史上最好8月表現，雙創連31個月正成長，主因是受惠國際各大品牌科技新品效應發酵，加上新興科技應用及數位轉型需求續強，帶動資訊電子產業生產成長。

觀察主要產業別表現，電子零組件業指數創歷年單月新高，年增達14.45%。其中積體電路業受手機新品備貨效應、高效能運算、車用電子等晶片需求熱絡，加上半導體廠商擴產，使其指數創歷年單月新高，年增高達31.5%。

黃偉傑分析，半導體成熟製程中的特殊製程目前表現依然不俗，至於成熟製程中的記憶體模組投資動能，可能開始減緩；高階製程部分，根據主要龍頭廠商反映，並未傳出投資減緩的狀況。

電腦電子產品及光學製品業指數也創歷年單月新高，年增達19.34%，主因為雲端資料服務成長，挹注資料中心相關設備需求動能，加上接自美國的筆電訂單增加所致。

汽車及其零件業表現優於預期，年增率9.37%。黃偉傑分析，業者積極促銷推升新車買氣，加上缺料情況緩解，激勵小型轎車及電動小型轎車增產，以及汽車零組件外銷接單暢旺所致。

不過黃偉傑也提醒，雖然汽車及其零件業從6、7、8月來看增幅持續擴大，但仍須注意長期有趨緩的可能，主因是汽車內非電子或晶片零組件主要來自中國，但中國仍採取嚴格封控，若有突發狀況導致供應鏈再度中斷，就會是很大變數。

而液晶面板及其組件業指數創2009年4月以來新低，年減幅度達49.27%，寫連5黑。黃偉傑分析，受終端需求疲弱而減產所致。

表現不佳的還有傳統產業。黃偉傑分析，因終端市場需求疲軟，客戶持續去化庫存，下單轉保守，且部分業者安排設備檢修或減產因應，導致化學原材料業年減25.04%、基本金屬業年減27.89%、機械設備業年減3.02%。

展望未來，經濟部認為隨著高效能運算、車用電子等應用需求續強，且台灣半導體業者擴增產能，加上國際品牌科技新品接續上市、中國十一長假期備貨需求，都可望維繫製造業生產成長動能。

不過黃偉傑強調，因全球通膨壓力居高不下、俄烏戰爭膠著、中國仍堅持動態清零政策，以及美中科技戰延燒，都可能拉高全球經濟下行的風險，恐影響製造業生產表現。

統計處預估9月製造業生產指數將落於138.31至142.31間，保守預估年增率介於年減1.8%至年增1.1%之間；預估第3季製造業生產指數，介於139.79至141.12之間，估將年增1.2%至2.2%。（編輯：潘羿菁）1110923