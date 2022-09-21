台綜院：8月電力景氣燈號連4綠 半導體獨撐大局

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天發布8月電力景氣燈號，受到終端需求疲弱影響，製造業景氣走緩，僅靠半導體業獨撐大局，整體產業電力景氣燈號連續第4個月亮出代表「持平」的綠燈。

台綜院今天發布新聞稿指出，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.24%，整體產業電力景氣燈號呈現綠燈。

台綜院表示，受到全球通膨持續延燒，各國加大升息力道，抑制經濟成長動能等因素影響，國內傳統產業與多數電子業終端需求疲弱、生產動能不足，8月整體製造業用電量負成長2.02%，電力景氣指數呈持平的綠燈。

雖然8月出口訂單受iPhone等電子新品上市激勵，表現優於預期，逆轉上月接單金額翻黑的局勢；不過台綜院指出，觀察出口訂單及用電量走勢，整體製造業已連續6個月出現反轉訊號，產業景氣走緩態勢明確。

台綜院表示，受惠於新興科技演進，全球晶片需求續強，加上在地化風潮帶動，半導體廠仍持續積極擴產，因而成為這次調查中，主要產業唯一用電正成長，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

台綜院指出，以出口訂單搭配用電量變化觀察，可以發現半導體業供應鏈也步入庫存調整階段，產業走過榮景高峰，景氣走向持緩。

台綜院說，雖然近期有科技新品拉貨效應，製造業各業別景氣仍持續走弱，半導體業同樣呈現成長趨緩，後續應審慎評估整體產業走勢對經濟影響力道。

台綜院表示，推估8月經濟成長率為3.7%，第3季經濟成長率恐難高於4%，勢必低於主計總處對第3季經濟成長率的預測值4.71%。（編輯：蘇志宗）1110921