今年第2季製造業產值4.5兆元 衝歷年單季新高

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）經濟部今天發布第2季製造業產值統計，第2季積體電路產值攀至新台幣6912億元，創單季新高，推升電子零組件產值來到1.3兆元；整體製造業產值也達4.5兆元，都刷新歷年單季紀錄，締造「三高」局面。

經濟部統計處今天公布「111年第2季製造業產值統計」，受惠於新興科技應用與數位轉型持續推展，國內半導體產能滿載，加上國際原物料價格續居高檔，今年第2季製造業產值4兆5126億元，再創歷史單季新高，年增13.57%，創連7季正成長走勢。

統計處說明，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值達1兆3351億元，續創歷年單季新高，年增16.35%，成為推升整體製造業產值成長的主要貢獻來源。

其中，積體電路業因高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片需求續強，以及半導體業者產能持續擴增，產值也攀升至6912億元，創歷年單季新高，年增率高達40.89%。

不過統計處也指出，液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱而價量齊跌，產值年減33.7%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，供應鏈缺料情況緩解，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增16.04%。

至於傳產方面，統計處說明，因國際原物料價格飆升，帶動相關產品價格上揚，化學原材料業、基本金屬業、石油及煤製品業等產值增幅分別年增7.29%、11.97%及73.28%。

而機械設備業，因受惠半導體及自動化設備訂單穩健成長，但歐美居家修繕、DIY需求減少，致木工機械及家庭用縫紉機減產，產值增幅縮減至5.91%；汽車及其零件業則因中國封控措施加劇零組件短缺情況，部分車廠停減產因應，產值續年減5.84%。

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統計處展望，隨著各國邊境管制逐漸鬆綁，經貿交流活動增溫，加上高效能運算、物聯網、車用電子等相關應用需求強勁，可望挹注台灣製造業生產成長動能。

統計處也示警，因俄烏戰情膠著，全球通膨壓力高漲，各國陸續採行緊縮貨幣政策，恐削弱全球經濟成長力道，台灣產業也面臨庫存調整壓力，均可能影響製造業生產表現，後續仍需密切關注並審慎因應。（編輯：翟思嘉）1110819