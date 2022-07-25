液晶面板及零件生產指數年減35% 創逾2年最大減幅

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經濟部公布6月工業生產指數年增0.73%，其中，液晶面板及零組件指數年減達35.16%，創下109年3月以來最大減幅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）面板生產動能疲軟，經濟部今天公布6月工業生產指數年增0.73%，其中，液晶面板及零組件指數年減達35.16%，創下109年3月以來最大減幅，且已連3個月負成長，經濟部分析，主要是手機、筆電或電視等消費性電子的終端需求下降所致。

經濟部統計處今天公布6月的工業生產統計，工業生產指數136.04，製造業生產指數137.81，年增幅各為0.73%、0.51%，年成長速度放緩。

6月跌幅最大的行業，為液晶面板及其組件業指數為84.40，年減35.15%，為109年3月以來最大衰退，且已連3個月負成長。

統計處副處長黃偉傑分析，電子零組件業中的TFT-LCD 面板，因電視、筆電等終端電子產品需求疲弱而減產，而台灣的面板生產，有一大部分是供應給消費性電子產品使用。

黃偉傑接著分析，消費性電子產品的面板需求包括手機、學習型筆電或電視等，由於面板指數去年基期相對高，加上消費性電子產品需求下降或趨緩，面板首當其衝，導致增幅受到衝擊。

儘管消費性電子產品的面板需求下降，黃偉傑認為，目前台灣的面板業者，有在嘗試重新排列其產品組合，想要在逆境中創造佳績，逐漸將產品供應轉向醫療用或工業用面板。

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不過，黃偉傑也指出，非消費性電子產品的面板需求，目前仍屬於小眾市場，而且目前觀察來看，供應給大眾消費的這塊面板需求下滑太快，才會壓過醫療、工業用這一塊的面板需求。

不僅面板及其組件業年減，機械設備業指數為131.01，年減2.83%，已經是連續第2個月負成長。黃偉傑分析，這是因全球景氣走緩，廠商設備投資意願趨於保守，加上去年同月比較基期偏高所致。（編輯：潘羿菁）1110725