畢業季尋職潮湧現 6月失業率3.74%創近8個月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）受畢業季尋職潮的季節性因素影響，推升失業率連2月走高，主計總處今天公布6月失業率為3.74%，創近8個月新高；不過若觀察經季節調整後的失業率僅3.73%，與5月持平。

主計總處今天公布6月失業率為3.74%，月增0.06個百分點，經季節調整後失業率為3.73%，與5月持平；6月失業人數為44.2萬人，月增8000人、增幅1.87%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，6月失業情形主要受畢業季及疫情影響，因應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列，初次尋職失業者增加7000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也增加3000人。

主計總處統計，上半年失業率為3.66%，較去年同期下降0.27個百分點；上半年失業人數平均為43.4萬人，較去年同期減少3.5萬人、減幅7.44%。

陳惠欣指出，6月失業率走升，主因6至8月是暑期尋職高峰，以致失業率呈現季節性上升現象，若觀察經季節調整後失業率，不管失業人數或失業率都呈現持平的現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

6月勞動市場有2項值得注意的數據，首先是6月因工作場所業務緊縮或歇業而失業有14.7萬人，月增3000人，不過相比5月單月增加8000人，已大幅減少；其次是6月因經濟因素導致週工時未達35小時共29.3萬人，相較疫情前仍屬於偏高水準，不過同樣已較5月29.6萬人下滑。

陳惠欣表示，由此可見，疫情對勞動市場的影響雖仍存在，但並未惡化；後續若疫情逐漸走緩，加上政府推動振興方案，預期相關產業人力需求應可獲得改善甚至進一步擴增，將持續關注對後續勞動市場的影響。（編輯：林淑媛）1110722