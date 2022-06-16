全台放無薪假近2萬 單期新增2844人今年最多

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新無薪假統計，實施人數1萬9484人，與上期相比新增2844人，是今年以來單期增加最多的人數，其中住宿餐飲業占一半，主因有大型餐飲集團通報實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2729家，實施人數1萬9484人，與6月8日公布實施家數2468家、實施人數1萬6640人相比，這次家數增加261家，人數增加2844人。

勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉告訴中央社記者，這期新增人數2844人中，其中一半為住宿餐飲業，主因有一家大型餐飲集團，預計要在中南部地區實施600多人的減班休息。

根據統計，這期住宿餐飲業的實施人數也到達4668人，創下今年以來的新高。

除了住宿餐飲業外，民生工業也有2家企業為團膳、營養午餐業務，這期也通報實施100多人，而藝術、娛樂及休閒服務行業中，也有一家KTV通報實施200多人，至於批發零售業，也有一家汽車零件商通報實施70多人。

王金蓉指出，KTV及大型餐飲業者都是屬於需實體消費，顯見在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，企業營運仍受到影響。

王金蓉也提到，這期人數較上期新增2844人，是今年以來減班休息單期新增最多的一期，其中住宿餐飲業新增人數也是單期最多。（編輯：屈享平）1110616