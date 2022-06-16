更多編輯台推薦新聞：
書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗 最快21日開打
首頁 / 生活

全台放無薪假近2萬 單期新增2844人今年最多

2022/6/16 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新無薪假統計，實施人數1萬9484人，與上期相比新增2844人，是今年以來單期增加最多的人數，其中住宿餐飲業占一半，主因有大型餐飲集團通報實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2729家，實施人數1萬9484人，與6月8日公布實施家數2468家、實施人數1萬6640人相比，這次家數增加261家，人數增加2844人。

勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉告訴中央社記者，這期新增人數2844人中，其中一半為住宿餐飲業，主因有一家大型餐飲集團，預計要在中南部地區實施600多人的減班休息。

根據統計，這期住宿餐飲業的實施人數也到達4668人，創下今年以來的新高。

除了住宿餐飲業外，民生工業也有2家企業為團膳、營養午餐業務，這期也通報實施100多人，而藝術、娛樂及休閒服務行業中，也有一家KTV通報實施200多人，至於批發零售業，也有一家汽車零件商通報實施70多人。

王金蓉指出，KTV及大型餐飲業者都是屬於需實體消費，顯見在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，企業營運仍受到影響。

王金蓉也提到，這期人數較上期新增2844人，是今年以來減班休息單期新增最多的一期，其中住宿餐飲業新增人數也是單期最多。（編輯：屈享平）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族