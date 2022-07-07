台經濟表現全球水準之上 經部對產業發展不悲觀

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）通膨、升息與電價調漲接連來，各界擔憂對經濟後續衝擊。經濟部今天再信心喊話表示，台灣經濟表現從各項指標來看，在亞洲甚至全球水準之上，經濟部對產業全年發展並不悲觀，籲各界對台灣產業有信心。

從全球疫情、俄烏戰爭、通膨與各國央行升息，再到經濟部決議電價平均漲幅8.4%，加上台股指數連日大幅震盪，讓產業界及投資人，不免擔憂台灣經濟前景。

經濟部今天發布新聞稿指出，據外銷訂單統計觀察，111年5月外銷訂單554.3億美元，為歷年同月新高，年增6%；而觀察111年5月工業生產指數，製造業5月生產指數年增5.14%，1至5月累計指數也年增6.31%，顯示台灣製造業整體營運仍佳。

在出口面，經濟部引述財政部統計表示，台灣今年5月出口規模達到420.8億美元，創歷年5月最高紀錄，而出口年增率為12.5%，出口已連續23紅。

在半導體業方面，經濟部說明，去年台灣半導體產業產值新台幣4.1兆元，年增26.7%，且在技術與產能持續擴展前提下，半導體產業成長幅度將優於全球，估今年年增將達19.4%，產值達4.9兆元。

在電子業方面，經濟部說明，受惠5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，加上台灣廠商持續擴增產能，5月電子零組件生產指數及出口分別年增14.17%及25.92%。商用ICT產品因有商務工作需求支撐，未來發展尚不致悲觀。

在石化業方面，經濟部說，近期乙烯與石油腦價差小、獲利壓縮，然其塑膠原料乙烯丙烯的價格仍有一定需求，上海解封後，中國市場需求將逐漸恢復，加上第3季屬運輸旺季，將帶動油品需求增加，此外油價維持高檔有利石化品價格支撐，故整體石化產業雖獲利縮小，但仍可維持獲利。

至於工具機產業，經濟部說，業者表示中國接單近期已陸續回穩，全球市場需求持續回升，加上業者持續耕耘半導體、電動車等多元產業，對於未來產業發展情況正面看待。

經濟部最後引用行政院主計總處經濟成長預測，指出台灣今年GDP成長率為3.91%，近期雖受到各國疫情反覆、俄烏戰爭持續及國際原物料價格居高不下等因素衝擊，然台灣產業具國際競爭優勢，業者也已針對各種國際局勢挑戰採取對應措施因應。

此外，台灣今年上半年各項生產及出口等數據表現良好，經濟部強調對台灣產業全年發展並不悲觀，並呼籲各界對台灣產業有信心。（編輯：翟思嘉）1110707