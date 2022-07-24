力抗通膨兼顧經濟成長 美聯準會料將再大幅升息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯準會預計27日會上將再把基準利率上調0.75個百分點，以積極的行動冷卻需求，緩解價格壓力。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）儘管已明確表示願意冒著衰退風險，美國聯邦準備理事會（Fed）現在卻有愈來愈困難的平衡行動得要面對，努力抑制通貨膨脹的同時，還得維持經濟成長。

但隨著烏克蘭戰爭仍如火如荼進行，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對亞洲的衝擊持續，避免經濟衰退需要運氣，也取決於聯準會能控制之外的諸多因素。

由於許多家庭在汽油、食品和房屋租金飆升的情況下難以維持生計，愈來愈多美國人從事第2份工作來支付帳單，聯準會官員已明確表示，對抗通膨是首要任務，即使這意味會帶來痛苦。

聯準會下週將舉行2天的政策會議，預計27日會上將再把基準利率上調0.75個百分點，以積極的行動冷卻需求，緩解價格壓力。

儘管美國就業市場健康，失業率接近歷史最低水平，但勞工收入卻被飛漲的物價所侵蝕，6月消費者物價指數（CPI）大增9.1%，創40年新高。

經濟放緩可能導致更多工作機會流失，但決策者希望不惜一切代價避免物價飆高，以免失控到難以挽救的地步。

曾任聯準會主席的財政部長葉倫（Janet Yellen）上週示警，實現「軟著陸…需要技巧和好運」。

聯準會前副主席寇恩（Donald Kohn）同意地說：「這是一個非常複雜、多面向的問題」，尤其是考慮到供應鏈的持續不確定性。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月表示，制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）考慮在7月會議升息50或75個基點。多數經濟學家預期，可能會像6月一樣，升息0.75個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110724