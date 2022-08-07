不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

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特派專欄（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）「美國經濟衰退了嗎」近期成為熱門話題。單看國內生產毛額（GDP）數字，經濟好像不太妙；如果連旺盛的就業與工資成長一起看，經濟又似乎離衰退有段距離。

白宮與聯邦準備理事會（Fed）官員都說經濟沒衰退，在野的共和黨則緊咬總統拜登搞壞經濟、不懂民間疾苦。11月期中選舉到來前，冷門、艱澀的經濟數據預料會比以往受到更多關注，也更容易「走偏」成政治議題。

商務部7月28日公布，美國第2季GDP折合年率萎縮0.9%，延續首季萎縮1.6%的格局。GDP連兩季萎縮，符合技術性衰退定義。但多數專家不認為美國經濟已衰退，許多媒體也只以衰退風險或憂慮升溫帶過。

為何單一數據會造成不同解讀？

首先，從GDP連兩季萎縮判定衰退只是分析師經驗法則。在美國，經濟衰退始末是由國家經濟研究局（NBER）景氣循環認定委員會（BCDC）一槌定音，認定標準包括GDP、就業、民眾所得及支出、工業生產等經濟數據，而且不是馬上就下定論。

其次，美國上半年GDP萎縮主要是受庫存投資減緩、貿易逆差擴大拖累，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成供應鏈大亂關係密切。這段期間，占經濟產值約2/3的消費支出穩健，更重要的是，勞動市場持續吃緊，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）甚至以「火熱」形容。

美國勞動市場有多熱，從勞工部5日公布的7月就業報告可見端倪。

美國7月非農業就業人口激增52.8萬人，創2月以來最大成長，且比市場預期多逾一倍。勞動市場連19個月擴張之餘，失業率從維持4個月的3.6%下滑至3.5%，追平2020年2月COVID-19掀起失業海嘯前的半世紀低點。

美國勞動市場復甦還達成另一重大里程碑：COVID-19疫情爆發後一度流失的2200萬就業人口填補完畢，歷時不到兩年半。

這波復甦背後少不了COVID-19大流行初期的強大財政與貨幣刺激，但勞動市場沒有恢復原狀，兩年多來反而出現劇烈變化。許多人辭職或提前退休後不再回職場，以致勞動參與率低於疫情爆發前水準；員工跳槽蔚為風潮，企業為留才或求才而端出更優渥待遇，平均時薪加速攀升，7月年增率達5.2%。

美國民眾在COVID-19大流行期間因加薪或投資賺錢而儲蓄增加，疫情趨緩後荷包大開，更常外食、出遊或從事其他娛樂活動，消費需求從貨品到服務始終旺盛，形成經濟一大支柱。

但也因為供不應求，加上原物料價格在俄烏戰爭等因素作祟下飆漲，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%，創1981年11月以來最高通膨率。

為壓制通膨，聯準會今年已4度升息，原本逼近零的政策利率回到2015年至2018年上一波升息循環頂點。官員深怕民眾與企業通膨預期心理成形，員工眼見物價飆漲而要求加薪、企業將墊高的成本轉嫁給消費者，形成工資物價螺旋式上升。

美國汽油價格6月衝上歷史高點後走低，通膨率可能從40年高點逐步下滑。但聯準會偏好參考的是剔除食品、能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，油價下跌無助拉低這項數據，物價漲勢廣泛趨緩才有可能。

根據最新數據，美國6月核心個人消費支出物價指數年增4.8%，高於5月的4.7%及聯準會長期目標2%。

通膨侵蝕民眾消費力，加上聯準會積極升息拉高借貸成本、美股走勢低迷，密西根大學消費者信心指數6月掉到史上最低點。不只民眾悲觀看待經濟現況及前景，愈來愈多經濟學家也認為美國經濟將在明年正式陷入衰退。

美國勞動市場近期也開始出現裂痕，特別是原本求才若渴的科技業。Google與蘋果（Apple）等大廠徵才轉趨保守，Netflix、甲骨文（Oracle）及股票交易平台羅賓漢（Robinhood）則相繼裁員。

不可忽視的是，聯準會3月才啟動升息循環，目前聯邦資金利率目標區間為2.25%至2.5%，屬於不刺激也不拖慢經濟的中性水準。鑑於物價尚未恢復穩定，聯準會今年剩餘3場決策會議預料會持續升息，經濟感受到銀根緊縮的壓力只會愈來愈重。

部分投資人預期，聯準會為支撐經濟，明年不僅升息會踩煞車，還會扭轉路線開始降息。

但從最新就業報告觀察，正如鮑爾3月所說，美國經濟底氣足，經得起貨幣政策緊縮考驗，在充分就業未變的情況下，決策官員有持續升息的空間。鮑爾也已明示，後續利率決策將依經濟數據而定，官員見到通膨明確降溫證據前升息不會鬆手。

也就是說，壓制通膨是重中之重，經濟與勞動市場是其次。聯準會官員不大可能輕易轉念，除非通膨迅速降溫、經濟明顯惡化或金融市場大亂。這些跡象尚未出現。

聯準會期盼經濟「軟著陸」，也就是壓制通膨之餘避免經濟陷入衰退，但有太多因素不在官員掌控中，包括供應鏈、原物料價格。如果通膨降溫比預期慢，聯準會又不想重蹈1970年代決策搖擺覆轍而持續積極升息，美國乃至全球經濟恐怕難逃衰退命運。（編輯：韋樞）1110807