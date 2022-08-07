美參院民主黨推動降低通膨法案 盼救期中選舉選情

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（中央社華盛6日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過舉措，對規模4300億美元的法案進行辯論。這項法案將減少導致氣候變遷的碳排量，允聯邦醫療保險就某些藥物的價格進行談判，並確保企業和富人繳更多稅。

法新和路透社報導，2021年1月20日就任總統時承諾做出重大改革的拜登，稱這項法案為「改變就業家庭環境」的利器。

這套法案正式名稱為「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），包含提出3700億美元用在深具雄心的氣候目標，並提出640億美元用在醫療保健。

這將使得降低通膨法案成為美國史上對潔淨能源投入的最大一筆投資，拜登稱其「深具歷史意義」。

參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴媒體，「這是美國人民所希冀的」。他說：「對我們來說，中產階級、就業家庭、努力擠進中產階級的人是第一優先；共和黨則是將金字塔頂端的人列為優先。」

為了讓他們的氣候倡議贏得支持，民主黨人士提出風能、太陽能、核能的業者與消費者可抵減稅額，來增加這套法案的吸引力。

然而，這套法案同時替美國國內一些最糟糕的汙染者提供數十億美元的租稅減免，以協助他們轉型至較為潔淨的能源。這一舉措為民主黨內進步派所詬病，但大多數都接受，認為這是必要之惡。

此外，這項法案也因應了藥品價格高得離譜的問題，例如胰島素等，試圖緩解美國醫療保健方面存在的巨大不平等。

例如說，法案中一大重要改革要求，若某些藥品價格升幅快過通膨，製藥商必須提供退現。

且聯邦醫療保險（Medicare）將首度被賦予權限，可直接與這些藥商協商某些藥品的價格。

美國部分藥物價格可以是其他富裕國家的十倍，這一點是拜登陣營所念茲在茲的。

降低通膨法案同時意在降低聯邦赤字，而當中利用的手段就是對獲利超過10億美元的企業徵收至少15%的企業稅。

民主黨籍人士希望，這套立法將推升該黨候選人在11月8日期中選舉的選情。目前看來，拜登所屬的民主黨在維持它在參眾兩院的微幅優勢上面臨一場硬仗。民主黨視這套法案為打擊通膨的工具，用以因應美國選民今年最關切的議題。

共和黨籍議員則矢言將盡其所能阻撓或擋下這項法案，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨天稱這項民主黨力推的法案為「一場他們在徵稅和支出上的聖戰」。 （譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110807