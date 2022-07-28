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美國GDP連兩季萎縮 經濟陷入技術性衰退

2022/7/28 20:36（7/28 21:45 更新）
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美國商務部28日公布，第2季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.9%，不如市場預期。圖為紐約民眾在地鐵車廂內戴口罩。（中央社檔案照片）
美國商務部28日公布，第2季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.9%，不如市場預期。圖為紐約民眾在地鐵車廂內戴口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美國商務部今天公布，第2季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.9%，不如市場預期。GDP在物價飛漲、利率走升的環境中連兩季負成長，符合公認的技術性衰退定義。

美國首季GDP折合年率萎縮1.6%，主要受庫存投資減緩、貿易逆差擴大影響。華爾街分析師預期第2季GDP折合年率成長0.3%。

GDP連兩季萎縮等同技術性衰退，但正式經濟衰退始末，是由美國國家經濟研究局（NBER）綜合GDP等多項指標認定。根據NBER，美國上次經濟衰退是2020年2月至4月，時值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發導致經濟活動大規模停擺。

此外，商務部今天公布的是第2季GDP初估數據，未來會依更多資料修訂，因此經濟技術性衰退尚未成定局。

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美國通貨膨脹處於40年高點，促使聯邦準備理事會（Fed）自3月起連4次例會決議升息，聯邦資金利率目標區間已從COVID-19大流行後趨近零升到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準。

近期消費、房市、製造業等指標顯示美國經濟走弱，但勞動市場依舊吃緊。過去4個月，美國每月平均新增38萬就業人口，失業率保持在3.6%，接近半世紀低點。（編輯：黃自強）1110728

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