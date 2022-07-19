美國景氣降溫 就業市場體質引發關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國景氣隨物價飆漲、利率攀升而降溫，官方數據顯示過去3個月就業人口強勁成長，但家庭調查與其他就業指標卻走弱，勞動市場體質在經濟前景不明之際引發關注。

美國勞工部8日公布，6月非農業就業人口增加37.2萬人，優於市場預期的25萬人；失業率連續第4個月保持在3.6%，接近2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機爆發前所創半世紀低點3.5%，勞動市場緊繃態勢基本不變。

這份報告取自每月雇主及家庭調查，用來計算就業人口變化、失業率及其他重要數據。雇主調查顯示，過去3個月，非農業就業人口平均月增37.5萬人；家庭調查卻顯示，同期經濟月均流失11.6萬名就業人口。

華爾街日報今天報導，兩項調查呈現截然不同的就業景況，美國勞動市場體質引發愈來愈多人關切。

報導指出，兩項調查結果分歧部分原因是就業定義不同。舉例而言，家庭調查算進保母、管家等私人家庭勞動者和所謂的自雇人士，雇主調查將他們排除在外；擁有兩份工作的人在雇主調查中重複計算，在家庭調查中只算一份工作。

許多經濟學家認為雇主調查更可靠，部分原因是家庭調查樣本數較少、誤差範圍更大。兩項數據長期趨同，但部分經濟學家密切觀察惡化中的家庭調查數據，探尋勞動市場面臨轉折的早期跡象。

高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）在11日發表的研究報告寫道，若逐月觀察，家庭調查雜訊遠多於雇主調查。但家庭調查更能即時捕捉淨新增創業變化，在景氣轉折點表現往往優於雇主調查，這意味近幾個月仍旺盛的非農業就業數據或許高估實際就業成長。

報導寫道，幾個月來家庭調查數據欠佳，若與非農業就業人口旺盛成長並列呈現，外界可能不需要太擔心。但近期其他數據紛紛顯示經濟成長趨緩、勞動市場開始出現裂痕。

美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.6%，第2季可能再度負成長。如果成真，經濟將符合技術性衰退定義。

當前職缺數量仍多，但已低於前幾個月締造的歷史高點。初次申請失業給付數量3月創逾半世紀來最低點，自此趨勢向上，截至7月9日當週增至24.4萬件，創去年11月以來新高。供應管理協會（ISM）製造業採購經理人調查顯示5、6月就業萎縮，服務業就業則是5個月來3度收縮，但業者有時抱怨找不到合格人選填補職缺。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近幾週，愈來愈多企業宣布瘦身、延緩徵才、甚至收回錄取通知。繼臉書（Facebook）母公司Meta及Google後，今天傳出蘋果公司（Apple）計劃延緩徵才，成為最新一家為經濟不景氣布局的矽谷大廠。

領英（LinkedIn）首席經濟學家柏格（Guy Berger）說，沒有一項勞動市場數據暗示經濟衰退將至，但勞工部的家庭調查、初申失業給付、職缺數量等數據確實顯示勞動市場趨緩中。根據領英內部數據，6月透過領英平台攬才的數量年減近12%。（編輯：林憬屏）1110719