中國Q2幾乎零成長 下半年回穩有隱憂

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圖為上海於6月29日起有條件恢復內用，然而受限於人流管制等防疫措施，尖峰時段商場餐廳用餐人數仍不及疫情前。（中央社檔案照片）

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（中央社台北17日電）中國第2季經濟年增僅0.4%，近乎零成長引發關注，有中國專家認為最困難的時期已經過去，將進入到快速重啟階段；但也有專家提醒下半年內有疫情反覆、外有國際變數的風險。

中國經濟表現持續疲弱，官方近期公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增僅0.4%，今年上半年GDP年增只有2.5%。國家統計局指出，實現全年經濟成長率5.5%預期目標有挑戰。

近日不少中國國內機構舉辦會議討論經濟發展，證券時報今天報導，中國社科院副院長高培勇在「2022宏觀形勢年度論壇．夏季年會」上開幕演講中表示，最困難的時期已經過去，中國經濟總體上進入到快速重啟階段。

高培勇說只要照目前趨勢走下去，經濟運行一定能重回合理區間。對於中國經濟下半年以及未來一個時期的表現抱有充分信心。

他說，分析今年中國經濟需要從三個階段去考量。1月至3月中旬作為第一個階段，中國經濟的表現呈現出各項指標穩步增長，是「發展好於預期」。第二階段是3月下旬至5月中旬，在此期間就業、工業生產、用電等指標受衝擊，是「整體低於預期」。

第三階段是5月下旬以來，雖然總體仍低於預期，但已經「觸底反彈」，或者說邁上企穩回升的軌道。

但相較高培勇的樂觀，澎湃新聞今天報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生15日在另一場「國是論壇：2022年中經濟形勢分析」會議上表示，下半年還會有很多不穩定、不確定性的因素，需要繼續穩經濟、穩成長。

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張燕生說，上半年上海、深圳、北京等數個一線城市都受到疫情較大影響，如倉儲、物流、餐飲、旅遊、航空等到目前為止還未擺脫困境。房地產、中小微企業、個體工商戶等的恢復，也還面臨著相當難度。

至於下半年，他認為中國經濟還面臨著國際和國內的風險，目前全球面臨高通貨膨脹壓力，6月份美國通膨率達到9.1%，歐元區達到8.6%，如果壓力加大，全球不可避免地會陷入衰退。此外下半年，國內仍存在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆的風險。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110717