中國爛尾樓成政治問題 學者估政府3個月內解決

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）中國多地爆發爛尾樓問題，停貸風暴越演越烈，已從經濟問題成為政治問題。房地產學者認為官方勢必出手「拆彈」，透過國資介入增加開發商資金流動性，力求3個月內全面解決。

中國這波「爛尾樓」風暴從6月底開始，江西省的爛尾樓業主率先採取行動，隨後透過網路傳播，各地有類似遭遇業主紛紛響應。

據統計，目前已有河南、湖南、江西、廣西等15個省份，超過50處建案的業主發表公開聲明，指若未能在一定期限內復工，將強制停貸。

房地產專家、前復旦大學地產運營研究所所長蔡為民接受中央社採訪時指出，這類爛尾樓問題在中國各地方層出不窮，過去地方政府可以藉由「個別擊破」的方式化解風險，避免事態擴大。然而這次藉由網路，使各地面臨類似遭遇的買家們「連成一氣」，加上地方政府一開始並沒有發現這個事情的嚴重性，因此從單一事件變成一股浪潮。

他分析，這次事件之所以會演變成浪潮，一方面是因為COVID-19疫情，另一方面則是中國對不動產業監管，令開發商貸款遭遇困難，導致資金周轉面臨壓力。撐了1年多，現在終於撐不住了。

蔡為民指出，一開始是一件單純的金融事件，然而隨著輿論發酵及串聯，成為了經濟事件；最後這個浪潮席捲中國各地，變成了政治事件。「政治事件就由政治方法解決，加上20大召開在即，中國政府不會容許這樣的事件擴大，而且是會以中央政府的能力處理這個問題」。

蔡為民觀察，現階段中國政府介入後，應該會力求在3個月內將這個事情解決。

他說，大部分的爛尾樓都是已經在蓋或快蓋好，而非完全沒有蓋，開發商並不是沒資產而是沒資金，只要資金到位的話，這些爛尾樓就可以「盤活」（恢復正常運作）。

蔡為民說，中國政府接下來應該會「出面做莊」，透過專款專用，以借貸等方式向開發商提供資金，要求開發商優先把這些爛尾樓的問題處理完並且交屋，之後與政府協商這些借款要怎麼償還。

他提到，現在中國政府持續監管不動產開發商，政府藉由這樣的方式接盤，不但能確保開發商不會惡意脫產、跑路，同時也能確保購屋者能夠拿到房子。

然而他也提醒，即便順利交屋，解決了當前政府、開發商與消費者面臨的問題，消費者最後拿到什麼樣的房子，是否和購屋時合約所約定的相符，可能是之後各方所要面對的問題。（編輯：李雅雯）1110715