中國擬向世界銀行捐資5000萬美元 應對疫情

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（中央社記者張淑伶北京17日電）中國今年經濟成長低迷，財政收入情況不容樂觀。不過，財政部長劉昆仍在G20財長和央行行長會議上宣布，中國擬向世界銀行的疫情應對基金捐資5000萬美元。

根據中國財政部網站發布，15至16日，20國集團（G20）主席國印尼在峇里島召開G20財政部長和央行行長會議，劉昆以視訊方式出席會議並發言。

劉昆表示，為積極推進落實國家主席習近平提出的全球發展倡議，中方宣布擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5000萬美元。

另外，根據外電報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在此次會議召開前表示，她的主要目標之一是催促包括中國在內的G20債權國，為深陷債務困境的國家敲定債務減免一事。

劉昆在發言中表示，中方將本著「共同行動、公平負擔」的原則，在遵守已有共識、尊重債權人委員會與債務國協商決定的基礎上，推進個案債務處理相關工作。

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中國以往多次向國際組織或個別國家，以捐資或減免債務的方式「大撒幣」，不過，當前中國自身經濟狀況也面臨極大挑戰。據中國媒體報導，中國第1季國內生產毛額（GDP）年增4.8%，第2季年增僅0.4%，今年上半年GDP年增只有2.5%。

財政收支方面，支出大於收入。上半年全國一般公共預算收入人民幣10兆5221億元，扣除留抵退稅因素後增長3.3%，按自然口徑計算下降10.2%。上半年全國一般公共預算支出人民幣12兆8887億元，比去年同期增長5.9%。（編輯：唐佩君）1110717